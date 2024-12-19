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19 декабря 2024, 01:38 |
261
0

ФОТО. Мастер конспирации. Одноклубник Мудрика был замечен в балаклаве

Коул Палмер старался, как мог, провести время как обычный человек

19 декабря 2024, 01:38 |
261
0
ФОТО. Мастер конспирации. Одноклубник Мудрика был замечен в балаклаве
Instagram. Коул Палмер вместе со своей девушкой

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер вышел на прогулку по вечернему Лондону со своей возлюбленной Конни Грэйс.

22-летний футболист постарался остаться неопознанным, надев балаклаву, но это ему не помогло – в сети уже есть множество фото влюбленной пары.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Коул и Конни провели вечер в «Парке зимних чудес», вдоволь повеселившись.

Пара сходила на несколько атракционов, особенно весело Коулу и Конни было на американских горках.

Также парочка записала видео с описанием своих аутфитов:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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