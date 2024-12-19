ФОТО. Мастер конспирации. Одноклубник Мудрика был замечен в балаклаве

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер вышел на прогулку по вечернему Лондону со своей возлюбленной Конни Грэйс.

22-летний футболист постарался остаться неопознанным, надев балаклаву, но это ему не помогло – в сети уже есть множество фото влюбленной пары.

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Коул и Конни провели вечер в «Парке зимних чудес», вдоволь повеселившись.

Пара сходила на несколько атракционов, особенно весело Коулу и Конни было на американских горках.

Также парочка записала видео с описанием своих аутфитов: