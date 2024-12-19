ФОТО. Мастер конспирации. Одноклубник Мудрика был замечен в балаклаве
Коул Палмер старался, как мог, провести время как обычный человек
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер вышел на прогулку по вечернему Лондону со своей возлюбленной Конни Грэйс.
22-летний футболист постарался остаться неопознанным, надев балаклаву, но это ему не помогло – в сети уже есть множество фото влюбленной пары.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Коул и Конни провели вечер в «Парке зимних чудес», вдоволь повеселившись.
Пара сходила на несколько атракционов, особенно весело Коулу и Конни было на американских горках.
Также парочка записала видео с описанием своих аутфитов:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Кучер считает, что вингер «Челси» ни в чем не виноват
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде