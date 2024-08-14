15 августа в 20:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» сыграют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чешская команда выиграла первый матч в словацком городе Кошице со счетом 2:1.

Победитель противостояния попадет в Q4 Лиги Европы, где встретится с шотландской командой «Хартс».

Если «Кривбасс» проиграет, то перейдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет против испанского «Бетиса».

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.

​