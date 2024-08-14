Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
15 августа в 20:00 пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы
15 августа в 20:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» сыграют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чешская команда выиграла первый матч в словацком городе Кошице со счетом 2:1.
Победитель противостояния попадет в Q4 Лиги Европы, где встретится с шотландской командой «Хартс».
Если «Кривбасс» проиграет, то перейдет в 4-й раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет против испанского «Бетиса».
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.
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