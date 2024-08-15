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  4. Гаэль Монфис – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
15 августа 2024, 17:12 | Обновлено 15 августа 2024, 17:13
68
0

Гаэль Монфис – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Мастерсе в Цинциннати

15 августа 2024, 17:12 | Обновлено 15 августа 2024, 17:13
68
0
Гаэль Монфис – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 августа испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) начнет выступления на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде Алькарас сразится против француза Гаэля Монфиса (№46 ATP). Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисистов, француз пока не выигрывал.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хольгера Руне (№16 ATP) или Нуну Боргеша (№39 ATP).

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Гаэль Монфис Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн ATP Цинциннати
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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