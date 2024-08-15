Гаэль Монфис – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Мастерсе в Цинциннати
16 августа испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) начнет выступления на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).
Во втором раунде Алькарас сразится против француза Гаэля Монфиса (№46 ATP). Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисистов, француз пока не выигрывал.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Хольгера Руне (№16 ATP) или Нуну Боргеша (№39 ATP).
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