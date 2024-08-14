Виктория Пльзень

15 августа на «Дусан Арене» в Пльзене «Кривбасс» проведет ответный поединок против «Виктории» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало встречи – в 20.00 по киевскому времени.

Виктория

Не зря практически все из лагеря нашего бронзового призера побаивались «Викторию». По факту чешская команда действительно оказалась очень серьезным соперником для «Кривбасса».

В первом матче, состоявшемся в словацком Кошице, подопечные Юрия Вернидуба минимально уступили – 1:2. Хотя поначалу и вели в счете.

Однако затем бронзовый призер минувшего сезона чешской лиги активизировался, и сумел не только восстановить равновесие, но и забить победный гол.

Смазанная концовка встречи и плохая реализация моментов стоила в итоге нашей команде очень дорого.

На кураже подопечные Коубека провели затем и матч внутреннего первенства – против «Карвины». В родных стенах футболисты из Пльзеня разгромили своего оппонента – 5:0.

Причем, что показательно, никто не отметился более одного раза. А в воротах «Карвины» оставили свои автографы Вашулин, Слончик, Черв, Шульц и Йирка. Интересно, что в составах обеих команд в той игре не обошлось без удаления.

После этой победы «Виктория» укрепилась среди лидеров нынешнего чемпионата Чехии. В активе команды – десять очков после четырех матчей. И второе место, следом за «Спартой», идущей пока без потерь.

Единственная ничья команды из Пльзеня – против «Яблонца», как раз накануне первого поединка против криворожан.

В лазарете «Виктории» продолжают находится Вигеле, Сикора и Кабонго.

Мирослав Коубек, главный тренер «Виктории»:

- Наша победа в первом матче полностью заслужена. Но скажу хорошие слова и в адрес «Кривбасса». Это боевая команда, с которой очень сложно. Уверен, они себя еще покажут. Нам надо очень внимательно сыграть во втором матче. Ожидаю, что нам помогут родные стены. Мы приложим все усилия, чтобы пройти в следующий раунд.

Кривбасс

После неудачного еврокубкового дебюта в игре против «Виктории» команда Юрия Вернидуба потерпела фиаско и в матче чемпионата Украины.

Во втором туре УПЛ криворожане на выезде встречались с «Карпатами». И потерпели сокрушительное поражение – 0:3.

После матча наставник бронзовых призеров был настолько раздосадован поражением, что «не заметил» своего визави Лупашко, и не обменялся с ним рукопожатиями.

А на пресс-конференции Вернидуб назвал футбол соперника «стоячим» и обвинил «Карпаты» в затягивании времени… Да уж, не самый лучший фон для подготовки к важнейшей на данный момент игре сезона.

В ответном поединке с «Викторией» криворожской команде не помощники Якимец и Твердохлеб. В обоих травмы.

Юрий Вернидуб, главный тренер «Кривбасса»:

– Мы проиграли только первый матч. В Пльзене нас ждет бой. Знаю свою команду, своих ребят – просто так сдаваться точно не будем. Шансы, на мой взгляд, по-прежнему 50 на 50, а там время покажет. Будем учиться на своих ошибках и делать соответствующие выводы. Думаю, в Пльзень приедем немного другими.

История противостояний

Доселе «Кривбасс» и «Виктория» встречались только во время межсезонных сборов. Игра в Кошице на прошлой неделе стала первым официальным поединком между соперниками. Матч завершился минимальной победой чешской команды – 2:1.

Прогноз

Наставник «Виктории» Мирослав Коубек совершенно прав: «Кривбасс» - боевитая команда, с ней очень сложно. Можно не сомневаться, что подопечные Юрия Вернидуба еще не сказали своего последнего слова: они точно дадут бой своему оппоненту.

Но смогут ли они победить и пройти дальше? А вот в этой связи комфортной уверенности нет. Особенно, если учесть и серьезный уровень «Виктории», и неудачную игру «Кривбасса» во Львове.

Так что наиболее вероятной ставкой видится «обе забьют». И результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Виктория»: Тврдонь, Две, Емелька, Гранач, Копиц, Черв, Калвах, Гавел, Шульц, Слончик, Вашулин

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Лунев, Вакулко, Аморозо, Кузык, Хомченовский, Аду.

15 августа, четверг