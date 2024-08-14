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Лига Европы Квалификация
Виктория Пльзень
15.08.2024 20:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 августа 2024, 20:24 |
130
0

Виктория Пльзень – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

14 августа 2024, 20:24 |
130
0
Виктория Пльзень – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

В четверг, 15 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Виктория Пльзень» и «Кривбасс». Поединок пройдет в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первую встречу, которая состоялась неделю назад в Кошице, выиграла «Виктория» со счетом 2:1. Криворожцы в первом тайме открыли счет (забил Аду), но после перерыва «красно-синие» переломили ход игры, добившись приемлемого результата. После этого команда Юрия Вернидуба в чемпионате сенсационно проиграла «Карпатам» со счетом 0:3. «Виктория» в своем национальном чемпионате провела четыре поединка: 3 победы и 1 ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Виктория Пльзень» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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