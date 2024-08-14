В четверг, 15 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Виктория Пльзень» и «Кривбасс». Поединок пройдет в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Первую встречу, которая состоялась неделю назад в Кошице, выиграла «Виктория» со счетом 2:1. Криворожцы в первом тайме открыли счет (забил Аду), но после перерыва «красно-синие» переломили ход игры, добившись приемлемого результата. После этого команда Юрия Вернидуба в чемпионате сенсационно проиграла «Карпатам» со счетом 0:3. «Виктория» в своем национальном чемпионате провела четыре поединка: 3 победы и 1 ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Виктория Пльзень» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.