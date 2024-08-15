Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень

Если сравнивать с первым матчем, то команды на двоих произвели три замены в стартовых составах. У «Кривбасса» Твердохлеба, получившего травму в матче национального первенства, заменил Лунев, а у соперников в основе не вышел автор первого гола Панош (помните тот удар в девятку от шестнадцатилетнего футболиста), а также Выдру на острие атаки заменил Вашулин, который очень хорошо тогда вышел на смену.

Старт игры показал, что команды не будут отсиживаться в защите. После нескольких неудачных попыток пройти флангами «Кривбасс» сделал ставку на заброс на Аду, который довольно неплохо цеплялся за мяч. Вот только дальше не шло – ни убежать качественно не получалось, ни отдать пас на партнера.

Первый опасный удар создали Микитишин и Романчук – первый подал, второй практически без сопротивления пробил рядом с дальней штангой.

Вообще центральный защитник был заметной фигурой в составе криворожцев. Он и в атаке успевал помогать, и при выполнении непосредственных обязанностей был заметен, играя просто и безошибочно. В частности, после опасной атаки и момента Шульца и Вашулина, именно Романчук заблокировал удар последнего. А кто знает, что было бы, поскольку вряд ли Клищук достал бы этот мяч.

Клищук в первом тайме даже сумел получить желтую карточку. После одного из многочисленных забросов (а именно такую ​​тактику чаще всего использовала «Виктория») тот же Вашулин фолил против вратаря, играя ему плечом в корпус во вратарской, в результате чего кипер упал а форвард бил головой по пустым воротам и каким-то чудом не попал. А карточка была дана за возмущение Клищука, причем справедливое.

Один из забросов на Аду чуть не дал результата. Прием получился идеальным, однако вторым прикосновением форвард загнал себя вплоть до лицевой линии и зачем-то решил бить с нулевого угла, неудачно.

После небольшого затишья в последнюю пятиминутку тайма футболисты «Кривбасса» трижды били. Дважды – в ходе одной атаки, когда Микитишин протащил, пробил, вратарь отбил перед собой и Кузык с линии штрафной пробил рядом со штангой. И почти сразу Аду принял мяч в центре, развернулся, прошел двоих и решилзбить издалека. Сильный удар полетел по центру ворот, а не в угол, к сожалению.

А второй тайм, как и в первой игре, начался с пропущенного «Кривбассом» гола. Его сделали Шульц и Вашулин – первый идеально подал, второй нашел место между центрбеками и вблизи расстрелял ворота. И сразу же в следующей атаке чуть не оформил дубль, однако, уже обыграв Клищука, попал из острого угла в штангу.

И все, украинскую команду как подменили. За весь тайм можно вспомнить один момент с натяжкой, когда Дибанго пытался замкнуть навес, неудачно. А так – серо, безмоментно, безнадежно. То ли не могли, то ли не верили, то ли и то, и то вместе.

Хозяева уверенно довели матч до победы. Снова украинская команда, за исключением «Шахтера» или «Динамо», не принесла еврокубковых очков, уже плохая традиция возникла.

Теперь на следующей неделе чехи будут играть в плей-офф Лиги Европы, а «Кривбасс» будет пытаться что-то противопоставить испанскому «Бетису», чтобы иметь возможность сыграть в групповом этапе Лиги конференций.

Фото ФК Кривбасс

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Виктория Пльзень» –- «Кривбасс» – 1:0. Первый матч – 2:1.

Гол: Вашулин (52)

Предупреждения: Клищук (15), Стецьков (43), Хомченовский (76), Аду (89)

«Виктория Пльзень»: Тврдонь, Емелка, Гранач, Две, Копиц, Слончик (Ирка, 51), Калвах, Черв, Гавел, Вашулин (Выдра, 71), Шулц

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Вакулко, Бизимана (Твердохлеб, 61), Микитишин (Хомченовский, 61), Лунев, Кузык (Драмбаев, 72), Аду

Арбитр: Хорациу Фесник (Румыния)

Стадион «Дусан Арена» (Пльзень, Чехия)

ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА