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Лига Европы Квалификация
Виктория Пльзень
15.08.2024 20:00 – FT 1 : 0
Кривбасс
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Лига Европы
15 августа 2024, 21:53 | Обновлено 15 августа 2024, 22:09
5057
64

Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень

Судьбу матча решил один результативный удар

15 августа 2024, 21:53 | Обновлено 15 августа 2024, 22:09
5057
64
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
ФК Кривбасс

Если сравнивать с первым матчем, то команды на двоих произвели три замены в стартовых составах. У «Кривбасса» Твердохлеба, получившего травму в матче национального первенства, заменил Лунев, а у соперников в основе не вышел автор первого гола Панош (помните тот удар в девятку от шестнадцатилетнего футболиста), а также Выдру на острие атаки заменил Вашулин, который очень хорошо тогда вышел на смену.

Старт игры показал, что команды не будут отсиживаться в защите. После нескольких неудачных попыток пройти флангами «Кривбасс» сделал ставку на заброс на Аду, который довольно неплохо цеплялся за мяч. Вот только дальше не шло – ни убежать качественно не получалось, ни отдать пас на партнера.

Первый опасный удар создали Микитишин и Романчук – первый подал, второй практически без сопротивления пробил рядом с дальней штангой.

Вообще центральный защитник был заметной фигурой в составе криворожцев. Он и в атаке успевал помогать, и при выполнении непосредственных обязанностей был заметен, играя просто и безошибочно. В частности, после опасной атаки и момента Шульца и Вашулина, именно Романчук заблокировал удар последнего. А кто знает, что было бы, поскольку вряд ли Клищук достал бы этот мяч.

Клищук в первом тайме даже сумел получить желтую карточку. После одного из многочисленных забросов (а именно такую ​​тактику чаще всего использовала «Виктория») тот же Вашулин фолил против вратаря, играя ему плечом в корпус во вратарской, в результате чего кипер упал а форвард бил головой по пустым воротам и каким-то чудом не попал. А карточка была дана за возмущение Клищука, причем справедливое.

Один из забросов на Аду чуть не дал результата. Прием получился идеальным, однако вторым прикосновением форвард загнал себя вплоть до лицевой линии и зачем-то решил бить с нулевого угла, неудачно.

После небольшого затишья в последнюю пятиминутку тайма футболисты «Кривбасса» трижды били. Дважды – в ходе одной атаки, когда Микитишин протащил, пробил, вратарь отбил перед собой и Кузык с линии штрафной пробил рядом со штангой. И почти сразу Аду принял мяч в центре, развернулся, прошел двоих и решилзбить издалека. Сильный удар полетел по центру ворот, а не в угол, к сожалению.

А второй тайм, как и в первой игре, начался с пропущенного «Кривбассом» гола. Его сделали Шульц и Вашулин – первый идеально подал, второй нашел место между центрбеками и вблизи расстрелял ворота. И сразу же в следующей атаке чуть не оформил дубль, однако, уже обыграв Клищука, попал из острого угла в штангу.

И все, украинскую команду как подменили. За весь тайм можно вспомнить один момент с натяжкой, когда Дибанго пытался замкнуть навес, неудачно. А так – серо, безмоментно, безнадежно. То ли не могли, то ли не верили, то ли и то, и то вместе.

Хозяева уверенно довели матч до победы. Снова украинская команда, за исключением «Шахтера» или «Динамо», не принесла еврокубковых очков, уже плохая традиция возникла.

Теперь на следующей неделе чехи будут играть в плей-офф Лиги Европы, а «Кривбасс» будет пытаться что-то противопоставить испанскому «Бетису», чтобы иметь возможность сыграть в групповом этапе Лиги конференций.

Фото ФК Кривбасс

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Виктория Пльзень» - «Кривбасс» 1:0. Первый матч – 2:1.

Гол: Вашулин (52)

Предупреждения: Клищук (15), Стецьков (43), Хомченовский (76), Аду (89)

«Виктория Пльзень»: Тврдонь, Емелка, Гранач, Две, Копиц, Слончик (Ирка, 51), Калвах, Черв, Гавел, Вашулин (Выдра, 71), Шулц

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Вакулко, Бизимана (Твердохлеб, 61), Микитишин (Хомченовский, 61), Лунев, Кузык (Драмбаев, 72), Аду

Арбитр: Хорациу Фесник (Румыния)

Стадион «Дусан Арена» (Пльзень, Чехия)

ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 65
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an52
Чесно кажучи, сподівався, що Кривбас зможе зіграти внічию і хоч один заліковий бал заробити. Але навіть такий скромний результат і той виявився недосяжним. 
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+9
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Андрей⚒️
Всем спасибо, все свободны 
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+9
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adidas777
УПЛ ТВ запрошуйте до студії  якихось живих і цікавих людей, а не це му му.... Шо футбол гівно, шо студія жах!
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+7
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roman75zpr
Три команди - нуль очок! Це жах
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+7
Андрей⚒️
Слова вице-президента Кривбаса:
«Может, количество наших представителей в еврокубках сейчас чуть-чуть не соответствует реальному положению дел? Кто-то зарабатывает баллы, которые потом делятся на пять. Может быть, лучше мы будем зарабатывать баллы, которые будут делиться на три? Вы понимаете, о чем я?Максимальное количество команд в еврокубках сейчас не должно быть самоцелью. Попасть в еврокубки только для того, чтобы кричать, что мы побывали в Европе?» – сказал Гагарин.
И что скажет этот идиот сейчас?
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+6
Test
Нічого, Кривбас на наступний рік планує зайняти  мінімум 2 місце,бо третє їм замало, а Полісся так взагалі там плани на перше вже до зими, от в ЛЧ будуть розривати, а то це не їх рівень грати в кваліфікаціях ЛЄ/ЛК, просто недооцінили  слабких суперників, а от в наступному році будуть "рвати", а може  й не в наступному?    Тому " Бетіс" пройдуть навіть не помітивши....    Від України має бути 2 команди і все, всі ці кривбаси,полісся,колоси- це рівень Катманду... Розмов "до фіга" ,а гри "ні фіга"... Тому ДвІ команди-це максимум, а цей "зброд" сормно людям показувати.... Для них потрібна Ліга ВАЛЯНКІВ, от там їм місце!!
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+6
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Андрей⚒️
«Все силы на Бетис»
Какие силы? Кривбас после пропущенного даже не бегал, и не бегал против Карпат. Команда без характера, думали как и Полесье, что будут всех рвать и метать в ЕК, а получилось, что еврокубки это чуть не УПЛ
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+5
Roman
Що Полісся і Кривбас робили все літо, тепер і поразка від Карпат виглядає не такою несподіваною. 
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+5
Boodya
А давайте розглянемо кандидатів на пасажирів в наступному сезоні:
Як вам ЛНЗ, Верес, Оболонь, як кандидати? Все одно ким ганьбитись, а ці ще в Європі не були.
В мене ідея, а давайте кожен раз нових в єврокубки нижче другого місця, а що, гірше не буде.
А якщо серйозно, то поки в нас не виросте третя і четверта сила, то будемо й далі плавати там, де ми зараз є
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+4
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Vbolivalnyk-Peter
Я такої безхребетної гри у виконанні команд Вернидуба на євроарені ще не бачив. Так "летіла" Зоря 0:3, але вони билися до останньої хвилини. Замало було майстерності, вмінь... Але билися... А тут повний пофігізм. 2-тайм - повний треш. Склалося враження, що поразка з мінімальним рахунком абсолютно влаштовує Кривбас... Пиз-ц!!!!
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+4
Vbolivalnyk-Peter
На який Бетіс???? Вони і у Вереса виграти не зможуть (Вернидуб знову руку тиснути не буде). 
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+4
Болела
Нам зараз 3, можливо максимум 4 команди в Європі потрібно. Вже багато років , крім двох просто баласт. 
Не те що образити когось хочу, просто ніякого сенсу немає заходити в квоту 5 команд. 
Шкода що прямі путівки втратим…
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+4
Cityzen83
Таке собі. Знову 2 команди в євроосені. А очки діляться на 5.
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+4
PUMA
С таким успехом и Ворскла могла попытку  номер 4 сделать 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
ALFred
Команда виглядала безнадійною після пропущеного, але ж треба далі грати, а не опускати руки та голову Ну якщо рівняти із Зорею, то ті билися до останнього навіть колись у меншості грали до останньої хвилини, а тут одразу капітулювали і просто догравали. 
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+3
Yura Юрий
ні бажання, ні вміння....нащо їм взагалі ті еврокубки....
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+3
Макс Максов
З Бетісом скоріш за все, там без шансів! Потрібно було проходити чехів...
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+3
DK1961
Что Кривбасс, что Полесье одно бла-бла-бла. "Да я, да мы!..". Лучше бы молчали и не раздавали интервью до матча. Как я уже писал, играть в еврокубках могут только две команды. И тогда достаточно 4-х на старте, а то и 3-х. И коэффициент быстрее наберётся. А при 5-ти командах падение явно продолжится...
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+2
edu209
Теперь все силы на Бетис! Я под столом))))) Бетис и не заметит Кривбасс!
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+2
Павло
Тобто, без шансів пролетіли якійсь там Вікторії, а тепер - всі сили на Бетіс??? Гумористи, блін 
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+2
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