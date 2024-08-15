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Лига Европы Квалификация
Виктория Пльзень
15.08.2024 20:00 – FT 1 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 августа 2024, 22:12 |
1959
2

Виктория – Кривбасс – 1:0. Не получалось ничего. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы

15 августа 2024, 22:12 |
1959
2
Виктория – Кривбасс – 1:0. Не получалось ничего. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

Вечером 15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке в городе Пльзень на Дусан Арене играли чешская команда Виктория и Кривбасс Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.

Во второй игре Виктория Пльзень забила единственный гол Кривбассу на 52-й минуте. Отличился Даниэль Вашулин ударом головой, 1:0.

Команда Юрия Вернидуба теперь сыграет в 4 раунде квалификации Лиги конференций против испанского Бетиса.

🏆 Лига конференций. 3-й раунд квалификации Q3

Ответный матч. Пльзень (Чехия), 15 августа

Виктория Пльзень (Чехия) – Кривбасс (Украина) – 1:0

Гол: Вашулин, 52

Первый матч – 2:1

Видео голов и обзор матча

Послематчевая студия

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Daniel Vasulin (Виктория Пльзень).
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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
А может Вернидубу полезнее будет работать в штабе теробороны? Там хоть пользу какую-то будет приносить, денег, правда, будет в сотни раз меньше получать, но для Родины можно пожертвовать финансовой стороной. Слабо?
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+2
korrektno
Кривбас ніякий. Всі гравці, окрім Дібанго і Принса Поступаються гравцям Вікторії у всьому: швидкість руху і думки, техніка роботи з м'ячем, бачення поля, тактичний вишкіл. Крім того, взагалі не видно цілісності команди (питання до тренера). Кривбас безнадійний і така ситуація спостерігалася ще з кінця минулого чемпіонату. 
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+1
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