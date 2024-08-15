Виктория – Кривбасс – 1:0. Не получалось ничего. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Вечером 15 августа прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
В поединке в городе Пльзень на Дусан Арене играли чешская команда Виктория и Кривбасс Кривой Рог.
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В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.
Во второй игре Виктория Пльзень забила единственный гол Кривбассу на 52-й минуте. Отличился Даниэль Вашулин ударом головой, 1:0.
Команда Юрия Вернидуба теперь сыграет в 4 раунде квалификации Лиги конференций против испанского Бетиса.
🏆 Лига конференций. 3-й раунд квалификации Q3
Ответный матч. Пльзень (Чехия), 15 августа
Виктория Пльзень (Чехия) – Кривбасс (Украина) – 1:0
Гол: Вашулин, 52
Первый матч – 2:1
Видео голов и обзор матча
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