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  4. ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»
Лига Европы
16 августа 2024, 01:56 |
26
0

ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал поражение в квалификации ЛЕ от «Виктории Пльзень»

16 августа 2024, 01:56 |
26
0
ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы от «Виктории Пльзень» 1:3 по сумме двух матчей:

– Хочу поздравить команду «Виктория» с выходом в плей-офф Лиги Европы. Желаю им пройти «Хартс» и иметь длинный турнирный путь в этом турнире. «Кривбасс» сыграет в плей-офф Лиги конференций. Нас ожидает ещё один мощный соперник – испанский «Бетис». Для нас это школа. «Виктория» победила в обоих матчах благодаря своему опыту в европейских турнирах. Соперник где-то был сильнее нас в антропометрии. Хотя в самой игре у нас тоже были неплохие моменты, но мы их не использовали.

– Чего не хватило сегодня для успеха?

– Много факторов. Это и нехватка опыта, так как мы делаем только первые шаги в европейских турнирах. У «Виктории» опыта значительно больше. Во-вторых, логистика. Сопернику гораздо проще с передвижениями. «Кривбасс» не может играть дома, а за границей. Наш домашний стадион – в Кошице. Вы же понимаете, мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину.

Много времени тратим на границе. Играем в Украине, а затем снова за границей. Где-то нашим игрокам этого не хватает. Нет той свежести, которая есть у наших соперников. Где-то мы не успеваем физически восстановиться. Думаю, это самое главное. В целом «Виктория» – неплохой соперник, но и «Кривбасс» выглядел достойно. Единственное, что они одержали две победы, а мы дважды проиграли. По первой встрече: мы не должны были проигрывать в Кошице, но это случилось. Еще раз поздравляю соперника с победой.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс Юрий Вернидуб
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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