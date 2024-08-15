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US Open
15 августа 2024, 17:45 | Обновлено 15 августа 2024, 18:14
73
0

Осака, Андрееску, Вавринка и Тим получили wild card на US Open 2024

Организаторы назвали теннисистов, которые получили прямые приглашения в основную сетку

15 августа 2024, 17:45 | Обновлено 15 августа 2024, 18:14
73
0
Осака, Андрееску, Вавринка и Тим получили wild card на US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Ассоциация тенниса Соединённых Штатов (USTA) объявила обладателей wild card в основную сетку одиночного разряда на Открытый чемпионат США 2024 года.

Приглашения в женскую сетку получили:

  • двукратная чемпионка Наоми Осака
  • чемпионка-2019 Бьянка Андрееску
  • Аманда Анисимова
  • Маккартни Кесслер
  • Алекса Ноэль
  • Ива Йович
  • Хлое Паке (по обмену с Федерацией тенниса Франции)
  • Тайла Престон (по обмену с Tennis Australia)

Приглашения в мужскую сетку получили:

  • чемпион-2016 Стэн Вавринка
  • чемпион-2020 Доминик Тим
  • Кристофер Юбенкс
  • Закари Свайда
  • Лэрнер Тьен
  • Мэттью Форбс
  • Александр Мюллер (по обмену с Федерацией тенниса Франции)
  • Тристан Шулкэйт (по обмену с Tennis Australia)

Открытый чемпионат США 2024 года пройдет с 26 августа по 8 сентября в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг во Флашинге, штат Нью-Йорк.

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US Open 2024 Наоми Осака Бьянка Андрееску Стэн Вавринка Доминик Тим
Владимир Клепач Источник: US Open
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