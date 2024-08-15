Осака, Андрееску, Вавринка и Тим получили wild card на US Open 2024

Ассоциация тенниса Соединённых Штатов (USTA) объявила обладателей wild card в основную сетку одиночного разряда на Открытый чемпионат США 2024 года.

Приглашения в женскую сетку получили:

двукратная чемпионка Наоми Осака

чемпионка-2019 Бьянка Андрееску

Аманда Анисимова

Маккартни Кесслер

Алекса Ноэль

Ива Йович

Хлое Паке (по обмену с Федерацией тенниса Франции)

Тайла Престон (по обмену с Tennis Australia)

Приглашения в мужскую сетку получили:

чемпион-2016 Стэн Вавринка

чемпион-2020 Доминик Тим

Кристофер Юбенкс

Закари Свайда

Лэрнер Тьен

Мэттью Форбс

Александр Мюллер (по обмену с Федерацией тенниса Франции)

Тристан Шулкэйт (по обмену с Tennis Australia)

Открытый чемпионат США 2024 года пройдет с 26 августа по 8 сентября в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг во Флашинге, штат Нью-Йорк.