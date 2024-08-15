US Open15 августа 2024, 17:45 | Обновлено 15 августа 2024, 18:14
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Осака, Андрееску, Вавринка и Тим получили wild card на US Open 2024
Организаторы назвали теннисистов, которые получили прямые приглашения в основную сетку
15 августа 2024, 17:45 | Обновлено 15 августа 2024, 18:14
73
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Ассоциация тенниса Соединённых Штатов (USTA) объявила обладателей wild card в основную сетку одиночного разряда на Открытый чемпионат США 2024 года.
Приглашения в женскую сетку получили:
- двукратная чемпионка Наоми Осака
- чемпионка-2019 Бьянка Андрееску
- Аманда Анисимова
- Маккартни Кесслер
- Алекса Ноэль
- Ива Йович
- Хлое Паке (по обмену с Федерацией тенниса Франции)
- Тайла Престон (по обмену с Tennis Australia)
Приглашения в мужскую сетку получили:
- чемпион-2016 Стэн Вавринка
- чемпион-2020 Доминик Тим
- Кристофер Юбенкс
- Закари Свайда
- Лэрнер Тьен
- Мэттью Форбс
- Александр Мюллер (по обмену с Федерацией тенниса Франции)
- Тристан Шулкэйт (по обмену с Tennis Australia)
Открытый чемпионат США 2024 года пройдет с 26 августа по 8 сентября в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг во Флашинге, штат Нью-Йорк.
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