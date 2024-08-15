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  4. ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к матчу с новичком УПЛ
Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 03:23 | Обновлено 15 августа 2024, 03:44
44
0

ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к матчу с новичком УПЛ

Следующая игра оранжево-черных в УПЛ пройдет 18 августа

15 августа 2024, 03:23 | Обновлено 15 августа 2024, 03:44
44
0
ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к матчу с новичком УПЛ
ФК Шахтер

Футболисты донецкого «Шахтера» готовятся к матчу чемпионата Украины с «Левым Берегом».

В среду, 14 августа, команда горняков провела тренировку на поле спорткомплекса «Святошин».

Подопечные Марино Пушича приступили к разминке и упражнениям на держание мяча, а основную часть сессии посвятили серии игровых занятий – сначала в формате 9 на 9 на ограниченном участке поле, а затем 7 на 7 с нейтральными игроками.

Поединок 3-го тура УПЛ «Левый Берег» – «Шахтер» состоится 18 августа на киевском стадионе «Левый берег», начало – в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к матчу с новичком УПЛ

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Шахтер Донецк тренировка Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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