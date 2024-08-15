Футболисты донецкого «Шахтера» готовятся к матчу чемпионата Украины с «Левым Берегом».

В среду, 14 августа, команда горняков провела тренировку на поле спорткомплекса «Святошин».

Подопечные Марино Пушича приступили к разминке и упражнениям на держание мяча, а основную часть сессии посвятили серии игровых занятий – сначала в формате 9 на 9 на ограниченном участке поле, а затем 7 на 7 с нейтральными игроками.

Поединок 3-го тура УПЛ «Левый Берег» – «Шахтер» состоится 18 августа на киевском стадионе «Левый берег», начало – в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер продолжает подготовку к матчу с новичком УПЛ