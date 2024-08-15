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  4. Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 августа 2024, 15:14 |
606
1

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Цинциннати

15 августа 2024, 15:14 |
606
1
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

15 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде украинка сразится против испанки Джессики Бузас Манейро (№91 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Арины Соболенко (№3 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№66 WTA).

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Элина Свитолина WTA Цинциннати смотреть онлайн Джессика Бузас Манейро
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Leonidas B
Напередодні Джессіка в трьохсетовому з тайбрейком в останньому сеті здолала Бронцетті, Еліна має на одну добу більше відпочинку, але булки не треба розслабляти з урахуванням як Еліна грає непросто  з іспанками, якщо відповідально підійде то пройде далі. 
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