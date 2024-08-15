Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Цинциннати
15 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
Во втором раунде украинка сразится против испанки Джессики Бузас Манейро (№91 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Арины Соболенко (№3 WTA) или Элизабетты Коччаретто (№66 WTA).
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