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Англия
15 августа 2024, 17:51 | Обновлено 15 августа 2024, 17:52
237
1

Тоттенхэм нацелился на одного из лучших форвардов Лиги 1

Джонатан Дэвид может покинуть «Лилль»

15 августа 2024, 17:51 | Обновлено 15 августа 2024, 17:52
237
1
Тоттенхэм нацелился на одного из лучших форвардов Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

«Тоттенхэм» продолжает заниматься усилением атаки, несмотря на недавний рекордный трансфер Доминика Соланке. Теперь «Шпоры» нацелились на одного из лучших форвардов французской Лиги 1 последних лет, Джонатана Дэвида из «Лилля».

Шансы подписать 24-летнего канадца довольно высоки, учитывая, что его контракт с «Лиллем» истекает летом 2025 года, и продлевать его форвард не планирует.

Трансферная стоимость Дэвида оценивается в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 голов и 9 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.

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Тоттенхэм Джонатан Дэвид Лилль трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: TeamTalk
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Андрей Попов
Соланке їм мало?!
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