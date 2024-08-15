Тоттенхэм нацелился на одного из лучших форвардов Лиги 1

«Тоттенхэм» продолжает заниматься усилением атаки, несмотря на недавний рекордный трансфер Доминика Соланке. Теперь «Шпоры» нацелились на одного из лучших форвардов французской Лиги 1 последних лет, Джонатана Дэвида из «Лилля».

Шансы подписать 24-летнего канадца довольно высоки, учитывая, что его контракт с «Лиллем» истекает летом 2025 года, и продлевать его форвард не планирует.

Трансферная стоимость Дэвида оценивается в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 голов и 9 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.