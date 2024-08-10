ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил историческое подписание нападающего
Доминик Соланке из «Борнмута» стал рекордным трансфером для «шпор»
Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании английского центрального нападающего «Борнмута» Доминика Соланке.
Отмечается, что 26-летний футболист подписал со «шпорами» контракт, который будет действовать на протяжении 6 следующих сезонов.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации Sky Sports, она составляет 65 миллионов британских фунтов.
Интересно, что этот трансфер стал рекордным приобретением для «Тоттенхэма» и рекордной продажей для «Борнмута». Ранее рекордным для «шпор» было подписание Танги Ндомбеле из «Лиона» за 60 миллионов фунтов стерлингов, а самым дорогим уходом из состава «вишен» был трансфер Натана Аке в «Манчестер Сити» за 38.7 миллионов в британской валюте.
В сезоне 2023/24 Доминик Соланке провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами.
We are delighted to announce the signing of Dominic Solanke from Bournemouth.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 10, 2024
Welcome to Tottenham, Dominic! 🤍
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