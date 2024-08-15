Президент Реала: «Мбаппе очень доволен своим дебютом»
Флорентино Перес – о победе в Суперкубке УЕФА
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу 2:0 над «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА:
«Это нормально добиться победы, когда команда вышла с таким импульсом и силой во втором тайме. Мы забили два гола, но могли и больше.
Нам нужно много работать, как и в прошлом сезоне – и от этого мы получим плоды. У нас отличная команда, и это признают болельщики со всего мира, начиная с тура по США и заканчивая Суперкубком в Польше.
Килиан очень доволен своим дебютом. Его старт в «Реале» получился правильным. Он был рад завоевать медаль. Видно, что ему нравится быть с нами».
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