Президент Реала: «Мбаппе очень доволен своим дебютом»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу 2:0 над «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА:

«Это нормально добиться победы, когда команда вышла с таким импульсом и силой во втором тайме. Мы забили два гола, но могли и больше.

Нам нужно много работать, как и в прошлом сезоне – и от этого мы получим плоды. У нас отличная команда, и это признают болельщики со всего мира, начиная с тура по США и заканчивая Суперкубком в Польше.

Килиан очень доволен своим дебютом. Его старт в «Реале» получился правильным. Он был рад завоевать медаль. Видно, что ему нравится быть с нами».