Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка
Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли
Клуб Аль-Хиляль выиграл по пенальти и вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии.
Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли (1:1, пен. 4:1).
Для Аль-Ахли на 66-й минуте счет открыл бразильский форвард Роберто Фирмино.
Топ-бомбардир Александар Митрович спас игру для команды Аль-Хиляль, сравняв счет на 90-й минуте.
В футбольной лотерее больше повезло чемпиону Саудовской Аравии.
В другом полуфинале 14 августа сыграют Аль-Таавун и Аль-Наср, а финал Суперкубка запланирован на 17 августа.
Суперкубок Саудовской Аравии
1/2 финала. 13 августа, Эр-Рияд
Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 1:1 (пен. 4:1)
Голы: Александар Митрович, 90 – Роберто Фирмино, 66
Серия пенальти: Рубен Невеш (1:0), Роберто Фирмино (1:1), Салим Аль-Давсари (2:1), Габриэль Вейга (не забил), Александар Митрович (3:1), Рожер Ибаньес (не забил), Сергей Милинкович-Савич (4:1)
Сетка плей-офф
Видео голов матча
Roberto Firmino gives Al Ahli the lead!— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 13, 2024
pic.twitter.com/9bTcPoHc0c
Mitrovic equalises in the 90th minute.pic.twitter.com/S3AuU7lYh3— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 13, 2024
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