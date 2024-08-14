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Саудовская Аравия
14 августа 2024, 02:57 | Обновлено 14 августа 2024, 03:43
1301
0

Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка

Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли

14 августа 2024, 02:57 | Обновлено 14 августа 2024, 03:43
1301
0
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка
ФК Аль-Хиляль

Клуб Аль-Хиляль выиграл по пенальти и вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии.

Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли (1:1, пен. 4:1).

Для Аль-Ахли на 66-й минуте счет открыл бразильский форвард Роберто Фирмино.

Топ-бомбардир Александар Митрович спас игру для команды Аль-Хиляль, сравняв счет на 90-й минуте.

В футбольной лотерее больше повезло чемпиону Саудовской Аравии.

В другом полуфинале 14 августа сыграют Аль-Таавун и Аль-Наср, а финал Суперкубка запланирован на 17 августа.

Суперкубок Саудовской Аравии

1/2 финала. 13 августа, Эр-Рияд

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Александар Митрович, 90 – Роберто Фирмино, 66

Серия пенальти: Рубен Невеш (1:0), Роберто Фирмино (1:1), Салим Аль-Давсари (2:1), Габриэль Вейга (не забил), Александар Митрович (3:1), Рожер Ибаньес (не забил), Сергей Милинкович-Савич (4:1)

Сетка плей-офф

Видео голов матча

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Александар Митрович Роберто Фирмино серия пенальти Рубен Невеш Салим Аль-Давсари Габриэль Вейга Сергей Милинкович-Савич Рожер Ибаньес Аль-Таавун Аль-Наср Эр-Рияд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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