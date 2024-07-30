Товарищеские матчи. Аль-Хиляль минимально переиграл команду Фабрегаса
Гол Митровича принес чемпиону Саудовской Аравии победу над «Комо»
Продолжается подготовка клубов к началу сезона 2024/2025. В частности, 29 июля в товарищеском матче встретились чемпиона Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и новичок итальянской Серии А Комо.
Ожидалось, что саудиты уверенно победят команду, которую тренирует испанец Сеск Фабрегас. Однако игра получилась скупой на голы. Единственный гол в матче забил форвард «Аль-Хиляля» Александар Митрович.
Товарищеский матч. 29 июля
Аль-Хиляль – Комо – 1:0
Гол: Митрович, 63
Стадион: «Франц Фекете» (Капфенберг, Австрия)
Напомним, новичок итальянского высшего дивизиона усилился, подписав недавно экс-защитника мадридского «Реала» и чемпиона мира Рафаэля Варана.
Обзор матча
События матча
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