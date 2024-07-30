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Товарищеские матчи
Аль-Хиляль
29.07.2024 19:00 – FT 1 : 0
Комо
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Саудовская Аравия
30 июля 2024, 01:25 | Обновлено 30 июля 2024, 01:31
39
0

Товарищеские матчи. Аль-Хиляль минимально переиграл команду Фабрегаса

Гол Митровича принес чемпиону Саудовской Аравии победу над «Комо»

30 июля 2024, 01:25 | Обновлено 30 июля 2024, 01:31
39
0
Товарищеские матчи. Аль-Хиляль минимально переиграл команду Фабрегаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

Продолжается подготовка клубов к началу сезона 2024/2025. В частности, 29 июля в товарищеском матче встретились чемпиона Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и новичок итальянской Серии А Комо.

Ожидалось, что саудиты уверенно победят команду, которую тренирует испанец Сеск Фабрегас. Однако игра получилась скупой на голы. Единственный гол в матче забил форвард «Аль-Хиляля» Александар Митрович.

Товарищеский матч. 29 июля

Аль-Хиляль – Комо – 1:0

Гол: Митрович, 63

Стадион: «Франц Фекете» (Капфенберг, Австрия)

Напомним, новичок итальянского высшего дивизиона усилился, подписав недавно экс-защитника мадридского «Реала» и чемпиона мира Рафаэля Варана.

Обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Серия A Комо Аль-Хиляль Сеск Фабрегас Александар Митрович товарищеские матчи видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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