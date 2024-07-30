Товарищеские матчи. Аль-Хиляль минимально переиграл команду Фабрегаса

Продолжается подготовка клубов к началу сезона 2024/2025. В частности, 29 июля в товарищеском матче встретились чемпиона Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и новичок итальянской Серии А Комо.

Ожидалось, что саудиты уверенно победят команду, которую тренирует испанец Сеск Фабрегас. Однако игра получилась скупой на голы. Единственный гол в матче забил форвард «Аль-Хиляля» Александар Митрович.

Товарищеский матч. 29 июля

Аль-Хиляль – Комо – 1:0

Гол: Митрович, 63

Стадион: «Франц Фекете» (Капфенберг, Австрия)

Напомним, новичок итальянского высшего дивизиона усилился, подписав недавно экс-защитника мадридского «Реала» и чемпиона мира Рафаэля Варана.

Обзор матча