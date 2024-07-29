ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона мира
Рафаэль Варан будет играть за итальянский «Комо»
Новичок Серии А «Комо» официально объявил о подписании французского центрального защитника Рафаэля Варана.
31-летний футболист пополнил ряды команды на правах свободного агента. Стороны договорились о двухлетнем контракте.
Варан последние три сезона играл за «Манчестер Юнайтед». В АПЛ он забил 2 гола за 68 поединков.
Рафаэль – воспитанник «Ланса». Летом 2011 года защитник перебрался в «Реал».
На его счету 93 матча за сборную Франции, в которых он забил 5 голов. В составе сборной Варан выигрывал ЧМ-2018.
Como 1907 is thrilled to announce the signing of French defender @raphaelvarane from Manchester United on a two year deal with an option to extend. pic.twitter.com/AcaVatSNcS— Como1907 (@Como_1907) July 28, 2024
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