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Италия
29 июля 2024, 00:52 | Обновлено 29 июля 2024, 00:55
263
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона мира

Рафаэль Варан будет играть за итальянский «Комо»

29 июля 2024, 00:52 | Обновлено 29 июля 2024, 00:55
263
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона мира
ФК Комо. Рафаэль Варан

Новичок Серии А «Комо» официально объявил о подписании французского центрального защитника Рафаэля Варана.

31-летний футболист пополнил ряды команды на правах свободного агента. Стороны договорились о двухлетнем контракте.

Варан последние три сезона играл за «Манчестер Юнайтед». В АПЛ он забил 2 гола за 68 поединков.

Рафаэль – воспитанник «Ланса». Летом 2011 года защитник перебрался в «Реал».

На его счету 93 матча за сборную Франции, в которых он забил 5 голов. В составе сборной Варан выигрывал ЧМ-2018.

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Рафаэль Варан Комо трансферы Серии A трансферы свободный агент
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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