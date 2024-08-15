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Лига Европы
15 августа 2024, 16:59 | Обновлено 15 августа 2024, 18:19
396
0

Легенда Кривбасса поделился ожиданием от матча против Виктории

Валентин Платонов играл за клуб с 1996 по 2004 год

15 августа 2024, 16:59 | Обновлено 15 августа 2024, 18:19
396
0
Легенда Кривбасса поделился ожиданием от матча против Виктории
ФК Кривбасс. Валентин Платонов

Легенда «Кривбасса», который играл за клуб с 1996 по 2004 год, Валентин Платонов, поделился ожиданиями от матча против «Виктории»:

– Валентин Викторович, вы играли за «Кривбасс» на протяжении многих лет. Какие воспоминания из тех времен самые запоминающиеся?

– Конечно, весь Кривой Рог вспоминает легендарный матч против «Пармы» в еврокубках, нашу легендарную бронзу и матчи в Кубке УЕФА. В памяти остались очень хорошие воспоминания. Конечно, были и переломные моменты после еврокубков, когда команда начала падать, мы переживали тяжелый период, в 2001 году. Команду покинули многие ведущие футболисты, у меня была очень тяжелая травма. Но мы всё достойно выдержали, прошли через все трудности и сохранили команду.

– Кубок УЕФА: матчи против «Шамкира», «Пармы», «Нанта»... Мурашки по коже?

– Да, очень хорошо помню каждое из этих противостояний. Против «Шамкира» это была первая игра в еврокубках для «Кривбасса». Наши футболисты были очень опытные, но все волновались перед игрой. Однако, в то же время, мы понимали, что являемся фаворитами противостояния. Трибуны были заполнены: пришло 18–20 тысяч болельщиков. Мы победили 3:0 без шансов. Потом была «Парма». Руководство очень хотело, чтобы мы попали на сильного соперника – европейского уровня.

И в конце концов все совпало, нам достался именно этот оппонент. Незабываемые воспоминания: сначала проиграли 2:3 на выезде, но дали бой. Дома – полный стадион, хотели создать сенсацию, но не получилось. Удивительная атмосфера, когда стадион полностью заполнен, это навсегда остаётся в памяти и в сердце для футболиста. «Нант» – это уже история. У нашей команды только начинались проблемы, поэтому на равных противостоять французам не удалось.

– «Виктория» Пльзень – бронзовый призёр чемпионата Чехии и многократный чемпион своей страны. За счёт чего новый возрождённый «Кривбасс» может пройти этого соперника?

– Из своего опыта скажу, что будет действительно тяжело, потому что «Виктория» постоянно играет в еврокубках, и в этом плане будет очень непросто, ведь за ними опыт. Но на нашей стороне большое желание и возвращение имени «Кривбасс» на европейский уровень. К тому же, наше сложное положение в Украине. Всем украинцам победа очень нужна, именно это будет главной мотивацией для футболистов. Думаю, что тренеры так и будут настраивать игроков.

– Кого из легендарных чешских игроков помните? Назовите свою топ–5.

– Чешский футбол всегда был на высоком уровне, у них очень хорошая сборная. Мои топ–5 футболистов – это Павел Недвед, Томаш Росицки, Ян Коллер, Карел Поборски, Петр Чех.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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