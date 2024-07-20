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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 04:34 | Обновлено 20 июля 2024, 05:01
26
0

Какой голкипер совершил больше всех сэйвов в сезоне УПЛ

Даниил Варакута из Черноморца сделал 104 сэйва за минувший сезон

20 июля 2024, 04:34 | Обновлено 20 июля 2024, 05:01
26
0
Какой голкипер совершил больше всех сэйвов в сезоне УПЛ
УПЛ. Даниил Варакута

Стало известно, какой вратарь совершил больше всего сэйвов в прошлом сезоне УПЛ.

Голкипер Черноморца Даниил Варакута стал лидером УПЛ в минувшем сезоне по количеству сэйвов.

Варакута за сезон 104 раза спас свою команду.

Вратари с наибольшим количеством съйвов в прошлом сезоне УПЛ:

  • 1. Даниил Варакута (Черноморец) – 104
  • 2. Олег Мозиль (Металлист 1925) – 100
  • 3. Павел Исенко (Ворскла) – 84
  • 4. Дмитрий Ледвий (Рух) – 82
  • 5. Кирилл Фесюн (Колос) – 74

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Даниил Варакута Олег Мозиль Павел Исенко Дмитрий Ледвий Кирилл Фесюн Ворскла Полтава Рух Львов Черноморец Одесса сэйвы лучший вратарь
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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