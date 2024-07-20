Одесский Черноморец в домашнем спарринге обыграл ФСК Мариуполь со счетом 2:1.

Игра прошла в хорошем темпе, учитывая жаркую погоду. В первом тайме моряки использовали один свой момент. Штогрин точно пробил головой (1:0).

Почти сразу после перерыва Присяжнюк успешно реализовал выход один на один с голкипером гостей (2:0).

На 60-й минуте Черноморец полностью сменил состав, игра выровнялась. В конце встречи арбитр назначил пенальти в ворота одесской команды, и Мнишенко размочил счет (1:2).

Товарищеский матч

19 июля 2024г. Совиньон (Одесса). Стадион НТВ Черноморец. 35 градусов.

18:30. Черноморец Одесса – ФСК Мариуполь – 2:1 (1:0)

Голы: Штогрин, 30, Присяжнюк, 48 – Мнишенко, 87 (пен)

Черноморец: 1 Рудько, 5 просмотр, 6 просмотр, 3 Ермаков, 2 Бутко, 27 Васильев, 8 Шпорн, 10 Присяжнюк, 7 просмотр, 77 Штогрин (капитан), 9 просмотр. На 60-й минуте на замену вышли: 71 Виечный, 33 Пшеничнюк и 9 игроков на просмотре.

Главный тренер – Александр Бабич.

ФСК Мариуполь: 23 Караващенко, 5 Терехов, 38 Шушко, 29 Фатеев, 20 Харжевский, 99 Задоя, 8 Мельниченко, Байдал, 98 И. Зубков, 88 Савин, Петренко.

Запас: Кравцов, Жовтенко, Малаки, Пуда, Мочевинский, М. Зубков, Булгаков, Пентелейчук, Мнишенко.

Главный тренер – Олег Красноперов.

Арбитры: Максим Козыряцкий (Запорожье), Александр Павлинов (Одесса), Станислав Марулин (Новая Каховка)