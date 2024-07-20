ОФИЦИАЛЬНО. Буковина усилилась голкипером, который играл за Кривбасс

Контракт с «Буковиной» заключил перспективный 19-летний голкипер Дмитрий Погорилый, в последнее время выступавший в составе клуба «Кривбасс» U-19. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Дмитрий Погорилый – воспитанник футбольных академий «Александрия-Аметист» и киевского «Динамо», в составе которых на детско-юношеском уровне провел 37 матчей. Перед стартом сезона 2023/24 перешел в криворожский «Кривбасс». В юношеском чемпионате Украины за ФК «Кривбасс» U-19, который по итогам прошлого сезона занял 7-е место, сыграл 15 поединков.

Клуб из Черновцов поприветствовал Дмитрия в команде и пожелал больше крутых сэйвов и сухих матчей в составе желто-черных.