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Украина. Первая лига
20 июля 2024, 06:52 | Обновлено 20 июля 2024, 07:22
304
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина усилилась голкипером, который играл за Кривбасс

Вратарь Дмитрий Погорилый продолжит карьеру в клубе из Черновцов

20 июля 2024, 06:52 | Обновлено 20 июля 2024, 07:22
304
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина усилилась голкипером, который играл за Кривбасс
ФК Буковина. Дмитрий Погорелый

Контракт с «Буковиной» заключил перспективный 19-летний голкипер Дмитрий Погорилый, в последнее время выступавший в составе клуба «Кривбасс» U-19. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Дмитрий Погорилый – воспитанник футбольных академий «Александрия-Аметист» и киевского «Динамо», в составе которых на детско-юношеском уровне провел 37 матчей. Перед стартом сезона 2023/24 перешел в криворожский «Кривбасс». В юношеском чемпионате Украины за ФК «Кривбасс» U-19, который по итогам прошлого сезона занял 7-е место, сыграл 15 поединков.

Клуб из Черновцов поприветствовал Дмитрия в команде и пожелал больше крутых сэйвов и сухих матчей в составе желто-черных.

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Буковина Черновцы Кривбасс Кривой Рог Кривбасс Кривой Рог U-19 трансферы Первая лига Украины трансферы УПЛ
Николай Степанюк Источник: ФК Буковина
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