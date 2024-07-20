Игроки какого клуба выполнили наибольше перехватов мяча за сезон УПЛ?

Стало известно, игроки какой команды выполнили больше всего перехватов мяча в прошлом сезоне УПЛ.

Футболисты луганской Зари выполнили больше всего перехватов мяча в сезоне 2023/24.

Показатель Зари – 1371 перехват.

Больше всех перехватов мяча за сезон УПЛ имеют:

1. Заря Луганск – 1371

2. Минай – 1370

3. Оболонь Киев – 1349

4. Металлист 1925 Харьков – 1338

5. Колос Ковалевка – 1294

Данные: Wyscout