Украина. Премьер лига20 июля 2024, 03:57 | Обновлено 20 июля 2024, 04:31
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Игроки какого клуба выполнили наибольше перехватов мяча за сезон УПЛ?
Футболисты луганской Зари за сезон исполнили 1371 перехват мяча
20 июля 2024, 03:57 | Обновлено 20 июля 2024, 04:31
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Стало известно, игроки какой команды выполнили больше всего перехватов мяча в прошлом сезоне УПЛ.
Футболисты луганской Зари выполнили больше всего перехватов мяча в сезоне 2023/24.
Показатель Зари – 1371 перехват.
Больше всех перехватов мяча за сезон УПЛ имеют:
- 1. Заря Луганск – 1371
- 2. Минай – 1370
- 3. Оболонь Киев – 1349
- 4. Металлист 1925 Харьков – 1338
- 5. Колос Ковалевка – 1294
Данные: Wyscout
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