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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 03:57 | Обновлено 20 июля 2024, 04:31
31
0

Игроки какого клуба выполнили наибольше перехватов мяча за сезон УПЛ?

Футболисты луганской Зари за сезон исполнили 1371 перехват мяча

20 июля 2024, 03:57 | Обновлено 20 июля 2024, 04:31
31
0
Игроки какого клуба выполнили наибольше перехватов мяча за сезон УПЛ?
УПЛ. ФК Заря

Стало известно, игроки какой команды выполнили больше всего перехватов мяча в прошлом сезоне УПЛ.

Футболисты луганской Зари выполнили больше всего перехватов мяча в сезоне 2023/24.

Показатель Зари – 1371 перехват.

Больше всех перехватов мяча за сезон УПЛ имеют:

  • 1. Заря Луганск – 1371
  • 2. Минай – 1370
  • 3. Оболонь Киев – 1349
  • 4. Металлист 1925 Харьков – 1338
  • 5. Колос Ковалевка – 1294

Данные: Wyscout

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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