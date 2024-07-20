Игроки Миная заблокировали больше всех ударов по своим воротам в сезоне УПЛ

Стало известно, футболисты какого клуба заблокировали наибольшее количество ударов по своим воротам в прошлом сезоне УПЛ.

Игроки закарпатской команды Минай больше раз блокировали удары по своим воротам.

В Миная всего – 155 заблокированных ударов за сезон.

Больше заблокированных ударов за сезон УПЛ имеют:

1. Минай – 155

2. Заря Луганск – 126

3. Металлист 1925 Харьков – 120

4. Черноморец Одесса – 119

5. Колос Ковалевка – 108

Данные: Wyscout