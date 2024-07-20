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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 03:31 | Обновлено 20 июля 2024, 03:58
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0

Игроки Миная заблокировали больше всех ударов по своим воротам в сезоне УПЛ

Футболисты закарпатского клуба заблокировали 155 ударов за сезон

20 июля 2024, 03:31 | Обновлено 20 июля 2024, 03:58
30
0
Игроки Миная заблокировали больше всех ударов по своим воротам в сезоне УПЛ
УПЛ

Стало известно, футболисты какого клуба заблокировали наибольшее количество ударов по своим воротам в прошлом сезоне УПЛ.

Игроки закарпатской команды Минай больше раз блокировали удары по своим воротам.

В Миная всего – 155 заблокированных ударов за сезон.

Больше заблокированных ударов за сезон УПЛ имеют:

  • 1. Минай – 155
  • 2. Заря Луганск – 126
  • 3. Металлист 1925 Харьков – 120
  • 4. Черноморец Одесса – 119
  • 5. Колос Ковалевка – 108

Данные: Wyscout

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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