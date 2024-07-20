Украина. Премьер лига20 июля 2024, 03:31 | Обновлено 20 июля 2024, 03:58
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Игроки Миная заблокировали больше всех ударов по своим воротам в сезоне УПЛ
Футболисты закарпатского клуба заблокировали 155 ударов за сезон
20 июля 2024, 03:31 | Обновлено 20 июля 2024, 03:58
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Стало известно, футболисты какого клуба заблокировали наибольшее количество ударов по своим воротам в прошлом сезоне УПЛ.
Игроки закарпатской команды Минай больше раз блокировали удары по своим воротам.
В Миная всего – 155 заблокированных ударов за сезон.
Больше заблокированных ударов за сезон УПЛ имеют:
- 1. Минай – 155
- 2. Заря Луганск – 126
- 3. Металлист 1925 Харьков – 120
- 4. Черноморец Одесса – 119
- 5. Колос Ковалевка – 108
Данные: Wyscout
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