Украина. Премьер лига20 июля 2024, 02:45 | Обновлено 20 июля 2024, 03:13
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Любимцы Фемиды. Какой клуб заработал наибольше пенальти в сезоне УПЛ
Киевское Динамо за сезон исполнило 8 ударов с 11-метровой отметки
20 июля 2024, 02:45 | Обновлено 20 июля 2024, 03:13
45
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Стало известно, какой клуб заработал больше всего пенальти в прошлом сезоне УПЛ.
Киевское Динамо чаще всех команд УПЛ получило право на пенальти.
У Динамо – 8 одиннадцатиметровых в прошлом сезоне.
Наибольшее количество пенальти в прошлом сезоне заработали:
- Динамо Киев – 8
- Рух Львов – 7
- Александрия – 7
- Ворскла Полтава – 7
Данные: Wyscout
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