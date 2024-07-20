Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Любимцы Фемиды. Какой клуб заработал наибольше пенальти в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 02:45 | Обновлено 20 июля 2024, 03:13
45
0

Любимцы Фемиды. Какой клуб заработал наибольше пенальти в сезоне УПЛ

Киевское Динамо за сезон исполнило 8 ударов с 11-метровой отметки

20 июля 2024, 02:45 | Обновлено 20 июля 2024, 03:13
45
0
Любимцы Фемиды. Какой клуб заработал наибольше пенальти в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Динамо

Стало известно, какой клуб заработал больше всего пенальти в прошлом сезоне УПЛ.

Киевское Динамо чаще всех команд УПЛ получило право на пенальти.

У Динамо – 8 одиннадцатиметровых в прошлом сезоне.

Наибольшее количество пенальти в прошлом сезоне заработали:

  • Динамо Киев – 8
  • Рух Львов – 7
  • Александрия – 7
  • Ворскла Полтава – 7

Данные: Wyscout

По теме:
Источник: Карпаты собираются погасить долги предшественников, названа сумма
БАБИЧ: «Буду учить команду в Одессе играть надежно и на результат»
Стало известно, какой игрок сделал больше всех перехватов в сезоне УПЛ
Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Динамо Киев Александрия
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы лучшие теннисисты XXI века
Теннис | 19 июля 2024, 08:16 2
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века

ESPN особо выделил Серену Уильямс и Роджера Федерера

«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину
Футбол | 20 июля 2024, 00:44 0
«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину
«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину

В Испании раскрыли детали взаимоотношений итальянского наставника с Андреем

Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
Футбол | 19.07.2024, 14:24
Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
ФОТО. Зинченко намекнул на возможную смену команды. Ждать трансфер?
Футбол | 19.07.2024, 20:05
ФОТО. Зинченко намекнул на возможную смену команды. Ждать трансфер?
ФОТО. Зинченко намекнул на возможную смену команды. Ждать трансфер?
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Олимпийские игры | 19.07.2024, 02:06
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
19.07.2024, 16:45 31
Футбол
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 37
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
18.07.2024, 20:36 47
Футбол
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
19.07.2024, 10:29
Футбол
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
19.07.2024, 15:35 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем