Любимцы Фемиды. Какой клуб заработал наибольше пенальти в сезоне УПЛ

Стало известно, какой клуб заработал больше всего пенальти в прошлом сезоне УПЛ.

Киевское Динамо чаще всех команд УПЛ получило право на пенальти.

У Динамо – 8 одиннадцатиметровых в прошлом сезоне.

Наибольшее количество пенальти в прошлом сезоне заработали:

Динамо Киев – 8

Рух Львов – 7

Александрия – 7

Ворскла Полтава – 7

Данные: Wyscout