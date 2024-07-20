Украина. Премьер лига20 июля 2024, 01:57 | Обновлено 20 июля 2024, 02:10
96
0
Стало известно, какой игрок сделал больше всех перехватов в сезоне УПЛ
Защитник «Колоса» Валерий Бондаренко исполнил 179 перехватов за сезон
20 июля 2024, 01:57 | Обновлено 20 июля 2024, 02:10
96
0
Стало известно, какой игрок совершил больше всего перехватов в сезоне УПЛ.
Защитник «Колоса» Валерий Бондаренко выполнил больше всего таких действий в прошлом сезоне.
Он стал лидером в прошлом сезоне УПЛ по количеству перехватов. Его показатель – 179.
Больше всего перехватов в сезоне УПЛ сделали:
- 1. Валерий Бондаренко (Колос) – 179
- 2. Арсений Батагов (Заря) – 163
- 3. Андерсон Джордан (Заря) – 161
- 4. Богдан Слюбик (Рух) – 158
- 5. Игорь Пердута (Ворскла) – 157
Данные: Wyscout
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