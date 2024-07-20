Стало известно, какой игрок сделал больше всех перехватов в сезоне УПЛ

Стало известно, какой игрок совершил больше всего перехватов в сезоне УПЛ.

Защитник «Колоса» Валерий Бондаренко выполнил больше всего таких действий в прошлом сезоне.

Он стал лидером в прошлом сезоне УПЛ по количеству перехватов. Его показатель – 179.

Больше всего перехватов в сезоне УПЛ сделали:

1. Валерий Бондаренко (Колос) – 179

2. Арсений Батагов (Заря) – 163

3. Андерсон Джордан (Заря) – 161

4. Богдан Слюбик (Рух) – 158

5. Игорь Пердута (Ворскла) – 157

Данные: Wyscout