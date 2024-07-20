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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 01:57 | Обновлено 20 июля 2024, 02:10
96
0

Стало известно, какой игрок сделал больше всех перехватов в сезоне УПЛ

Защитник «Колоса» Валерий Бондаренко исполнил 179 перехватов за сезон

20 июля 2024, 01:57 | Обновлено 20 июля 2024, 02:10
96
0
Стало известно, какой игрок сделал больше всех перехватов в сезоне УПЛ
УПЛ. Валерий Бондаренко

Стало известно, какой игрок совершил больше всего перехватов в сезоне УПЛ.

Защитник «Колоса» Валерий Бондаренко выполнил больше всего таких действий в прошлом сезоне.

Он стал лидером в прошлом сезоне УПЛ по количеству перехватов. Его показатель – 179.

Больше всего перехватов в сезоне УПЛ сделали:

  • 1. Валерий Бондаренко (Колос) – 179
  • 2. Арсений Батагов (Заря) – 163
  • 3. Андерсон Джордан (Заря) – 161
  • 4. Богдан Слюбик (Рух) – 158
  • 5. Игорь Пердута (Ворскла) – 157

Данные: Wyscout

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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