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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 06:43 | Обновлено 12 июля 2024, 07:21
138
0

Кто заработал на себе больше всего фолов в прошлом сезоне УПЛ?

Игрок Ворсклы Ибрагим Кане стал лидером рейтинга с 70 нарушениями правил

12 июля 2024, 06:43 | Обновлено 12 июля 2024, 07:21
138
0
Кто заработал на себе больше всего фолов в прошлом сезоне УПЛ?
УПЛ. Ибрахим Кане

Стало известно, кто заработал на себе больше фолов в прошлом сезоне УПЛ 2023/24.

Игрок Ворсклы Ибрахим Кане стал лидером УПЛ в прошлом сезоне по количеству заработанных фолов.

Соперники 70 раз нарушали против него правила.

Больше всего фолов в УПЛ на себе заработали:

  • 1. Ибрахим Кане (Ворскла) – 70
  • 2. Артур Авагимян (Черноморец) – 60
  • 3. Максим Брагару (Черноморец) – 59
  • 4. Алексей Сидоров (Металлист 1925) – 50
  • 5. Яго Сикейра (Вересс) – 48

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Ибрахим Кане Ворскла Полтава Артур Авагимян Черноморец Одесса Максим Брагару Металлист 1925 Алексей Сидоров Яго Сикейра Аугусто Верес Ровно
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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