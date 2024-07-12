Украина. Премьер лига12 июля 2024, 06:43 | Обновлено 12 июля 2024, 07:21
138
0
Кто заработал на себе больше всего фолов в прошлом сезоне УПЛ?
Игрок Ворсклы Ибрагим Кане стал лидером рейтинга с 70 нарушениями правил
12 июля 2024, 06:43 | Обновлено 12 июля 2024, 07:21
138
0
Стало известно, кто заработал на себе больше фолов в прошлом сезоне УПЛ 2023/24.
Игрок Ворсклы Ибрахим Кане стал лидером УПЛ в прошлом сезоне по количеству заработанных фолов.
Соперники 70 раз нарушали против него правила.
Больше всего фолов в УПЛ на себе заработали:
- 1. Ибрахим Кане (Ворскла) – 70
- 2. Артур Авагимян (Черноморец) – 60
- 3. Максим Брагару (Черноморец) – 59
- 4. Алексей Сидоров (Металлист 1925) – 50
- 5. Яго Сикейра (Вересс) – 48
Данные: Wyscout
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 июля 2024, 18:30 8
Донна Векич проиграла Жасмин Паолини
Футбол | 11 июля 2024, 10:50 13
Феликсу Цвайеру досталось
Футбол | 12.07.2024, 07:34
Футбол | 12.07.2024, 07:15
Футбол | 11.07.2024, 15:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2024, 00:59 3
10.07.2024, 23:58 51
10.07.2024, 20:21 12
Футбол
10.07.2024, 11:40 8
10.07.2024, 16:37 59
10.07.2024, 07:22
11.07.2024, 04:38 2