Кто заработал на себе больше всего фолов в прошлом сезоне УПЛ?

Стало известно, кто заработал на себе больше фолов в прошлом сезоне УПЛ 2023/24.

Игрок Ворсклы Ибрахим Кане стал лидером УПЛ в прошлом сезоне по количеству заработанных фолов.

Соперники 70 раз нарушали против него правила.

Больше всего фолов в УПЛ на себе заработали:

1. Ибрахим Кане (Ворскла) – 70

2. Артур Авагимян (Черноморец) – 60

3. Максим Брагару (Черноморец) – 59

4. Алексей Сидоров (Металлист 1925) – 50

5. Яго Сикейра (Вересс) – 48

Данные: Wyscout