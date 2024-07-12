Украина. Премьер лига12 июля 2024, 06:05 | Обновлено 12 июля 2024, 07:00
134
0
Динамо исполнило больше всего угловых в среднем за матч в сезоне УПЛ
Киевская команда подавала 6,18 угловых в среднем за игру
12 июля 2024, 06:05 | Обновлено 12 июля 2024, 07:00
134
0
Динамо выполняло больше всего угловых в среднем за матч в прошлом сезоне УПЛ 2023/24.
Киевский клуб в среднем за одну игру подавал больше угловых среди всех команд УПЛ.
Показатель Динамо равняется 6,18 угловых в среднем за игру.
Больше всего угловых за матч выполняли:
- 1. Динамо – 6,18
- 2. Шахтер – 5,89
- 3. Кривбасс – 5,33
- 4. Рух – 5,03
- 5. Колос – 4,75
Данные: Wyscout
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2024, 04:17 0
Сине-желтые ведут подготовку к двум поединкам квалификации Евро-2025
Футбол | 11 июля 2024, 22:15 2
ПФЛ решает организационные вопросы и проблемы с календарем
Футбол | 12.07.2024, 07:15
Футбол | 11.07.2024, 08:54
Футбол | 11.07.2024, 11:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
10.07.2024, 00:59 3
11.07.2024, 15:34 46
10.07.2024, 07:22
10.07.2024, 13:40 18
10.07.2024, 23:58 51