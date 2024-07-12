Динамо исполнило больше всего угловых в среднем за матч в сезоне УПЛ

Динамо выполняло больше всего угловых в среднем за матч в прошлом сезоне УПЛ 2023/24.

Киевский клуб в среднем за одну игру подавал больше угловых среди всех команд УПЛ.

Показатель Динамо равняется 6,18 угловых в среднем за игру.

Больше всего угловых за матч выполняли:

1. Динамо – 6,18

2. Шахтер – 5,89

3. Кривбасс – 5,33

4. Рух – 5,03

5. Колос – 4,75

Данные: Wyscout