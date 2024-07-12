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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 06:05 | Обновлено 12 июля 2024, 07:00
134
0

Динамо исполнило больше всего угловых в среднем за матч в сезоне УПЛ

Киевская команда подавала 6,18 угловых в среднем за игру

12 июля 2024, 06:05 | Обновлено 12 июля 2024, 07:00
134
0
Динамо исполнило больше всего угловых в среднем за матч в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Динамо

Динамо выполняло больше всего угловых в среднем за матч в прошлом сезоне УПЛ 2023/24.

Киевский клуб в среднем за одну игру подавал больше угловых среди всех команд УПЛ.

Показатель Динамо равняется 6,18 угловых в среднем за игру.

Больше всего угловых за матч выполняли:

  • 1. Динамо – 6,18
  • 2. Шахтер – 5,89
  • 3. Кривбасс – 5,33
  • 4. Рух – 5,03
  • 5. Колос – 4,75

Данные: Wyscout

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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