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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 05:23 | Обновлено 12 июля 2024, 06:09
112
0

Названо, какой футболист УПЛ имеет наибольше касаний мяча в чужой штрафной

Владислав Ванат из Динамо за сезон имеет 154 таких касания

12 июля 2024, 05:23 | Обновлено 12 июля 2024, 06:09
112
0
Названо, какой футболист УПЛ имеет наибольше касаний мяча в чужой штрафной
УПЛ. Владислав Ванат

Стало известно, какой футболист имеет наибольше прикосновений к мячу в чужой штрафной.

Нападающий Динамо Владислав Ванат наибольшее количество раз встречался с мячом в чужой штрафной среди всех игроков УПЛ в прошлом сезоне.

Его показатель – 154 касания мяча.

Наибольше прикосновений в чужой штрафной имеют:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо) – 154
  • 2. Александр Зубков (Шахтер) – 131
  • 3. Даниил Сикан (Шахтер) – 100
  • 4. Олег Кожушко (Кривбасс) – 97
  • 5. Руслан Степанюк (Ворскла) – 95

Данные: Wyscout

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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