Украина. Премьер лига12 июля 2024, 05:23 | Обновлено 12 июля 2024, 06:09
112
0
Названо, какой футболист УПЛ имеет наибольше касаний мяча в чужой штрафной
Владислав Ванат из Динамо за сезон имеет 154 таких касания
12 июля 2024, 05:23 | Обновлено 12 июля 2024, 06:09
112
0
Стало известно, какой футболист имеет наибольше прикосновений к мячу в чужой штрафной.
Нападающий Динамо Владислав Ванат наибольшее количество раз встречался с мячом в чужой штрафной среди всех игроков УПЛ в прошлом сезоне.
Его показатель – 154 касания мяча.
Наибольше прикосновений в чужой штрафной имеют:
- 1. Владислав Ванат (Динамо) – 154
- 2. Александр Зубков (Шахтер) – 131
- 3. Даниил Сикан (Шахтер) – 100
- 4. Олег Кожушко (Кривбасс) – 97
- 5. Руслан Степанюк (Ворскла) – 95
Данные: Wyscout
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