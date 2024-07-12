Названо, какой футболист УПЛ имеет наибольше касаний мяча в чужой штрафной

Стало известно, какой футболист имеет наибольше прикосновений к мячу в чужой штрафной.

Нападающий Динамо Владислав Ванат наибольшее количество раз встречался с мячом в чужой штрафной среди всех игроков УПЛ в прошлом сезоне.

Его показатель – 154 касания мяча.

Наибольше прикосновений в чужой штрафной имеют:

1. Владислав Ванат (Динамо) – 154

2. Александр Зубков (Шахтер) – 131

3. Даниил Сикан (Шахтер) – 100

4. Олег Кожушко (Кривбасс) – 97

5. Руслан Степанюк (Ворскла) – 95

Данные: Wyscout