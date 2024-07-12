Украина. Премьер лига12 июля 2024, 04:45 | Обновлено 12 июля 2024, 06:09
157
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Игроки какой команды УПЛ чаще всех пытались обвести соперника
Футболисты Черноморца стали первыми в рейтинге сезона по обводкам
12 июля 2024, 04:45 | Обновлено 12 июля 2024, 06:09
157
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Стало известно, футболисты какого клуба в сезоне 2023/24 чаще всего пытались обвести соперника один в один.
В прошлом сезоне УПЛ одесский Черноморец стал командой, игроки которого чаще всего пытались обвести соперника.
В топ-4 команд УПЛ по этому показателю также вошли: Рух, Шахтер и Кривбасс.
Статистика УПЛ приведена по данным Wysvout.
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