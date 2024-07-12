Игроки какой команды УПЛ чаще всех пытались обвести соперника

Стало известно, футболисты какого клуба в сезоне 2023/24 чаще всего пытались обвести соперника один в один.

В прошлом сезоне УПЛ одесский Черноморец стал командой, игроки которого чаще всего пытались обвести соперника.

В топ-4 команд УПЛ по этому показателю также вошли: Рух, Шахтер и Кривбасс.

Статистика УПЛ приведена по данным Wysvout.