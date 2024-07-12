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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 04:45 | Обновлено 12 июля 2024, 06:09
157
0

Игроки какой команды УПЛ чаще всех пытались обвести соперника

Футболисты Черноморца стали первыми в рейтинге сезона по обводкам

12 июля 2024, 04:45 | Обновлено 12 июля 2024, 06:09
157
0
Игроки какой команды УПЛ чаще всех пытались обвести соперника
УПЛ

Стало известно, футболисты какого клуба в сезоне 2023/24 чаще всего пытались обвести соперника один в один.

В прошлом сезоне УПЛ одесский Черноморец стал командой, игроки которого чаще всего пытались обвести соперника.

В топ-4 команд УПЛ по этому показателю также вошли: Рух, Шахтер и Кривбасс.

Статистика УПЛ приведена по данным Wysvout.

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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