Украина. Премьер лига12 июля 2024, 03:59 | Обновлено 12 июля 2024, 04:39
24
0
Какая команда выполнила наибольшее количество замен за сезон УПЛ
Александрия за сезон исполнила 146 замен
12 июля 2024, 03:59 | Обновлено 12 июля 2024, 04:39
24
0
Стало известно, какая команда выполнила больше замен в прошлом сезоне УПЛ.
Александрия за весь сезон 2023/24 выполнила самое большое количество замен – 146.
Наибольшее количество замен в прошлом сезоне УПЛ:
- 1. Александрия – 146
- 2. Кривбасс – 141
- 3. Шахтер – 137
- 4. Верес – 134
- 5. Минай – 134
Данные: Wyscout
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