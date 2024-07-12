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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 03:59 | Обновлено 12 июля 2024, 04:39
24
0

Какая команда выполнила наибольшее количество замен за сезон УПЛ

Александрия за сезон исполнила 146 замен

12 июля 2024, 03:59 | Обновлено 12 июля 2024, 04:39
24
0
Какая команда выполнила наибольшее количество замен за сезон УПЛ
УПЛ. ФК Александрия

Стало известно, какая команда выполнила больше замен в прошлом сезоне УПЛ.

Александрия за весь сезон 2023/24 выполнила самое большое количество замен – 146.

Наибольшее количество замен в прошлом сезоне УПЛ:

  • 1. Александрия – 146
  • 2. Кривбасс – 141
  • 3. Шахтер – 137
  • 4. Верес – 134
  • 5. Минай – 134

Данные: Wyscout

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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