Украина. Премьер лига12 июля 2024, 03:15 | Обновлено 12 июля 2024, 04:37
98
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Стало известно, какой футболист исполнил больше всего подач за сезон УПЛ
Владислав Калитвинцев из Александрии за сезон исполнил 156 навесов
12 июля 2024, 03:15 | Обновлено 12 июля 2024, 04:37
98
0
Стало известно, какой футболист выполнил самое большое количество подач в прошлом сезоне УПЛ.
Хавбек Александрии Владислав Калитвинцев сделал наибольшее число подач в сезоне 2023/24.
На его счету – 156 подобных попыток навесов с фланга.
Игроки с наибольшим количеством подач в прошлом сезоне
- 1. Владислав Калитвинцев (Александрия) – 156
- 2. Алексей Сыч (Рух) – 116
- 3. Иван Дибанго (Кривбасс) – 100
- 4. Денис Антюх (Заря) – 87
- 5. Максим Задерака (Кривбасс) – 81
Данные: Wyscout
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