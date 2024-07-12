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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 03:15 | Обновлено 12 июля 2024, 04:37
98
0

Стало известно, какой футболист исполнил больше всего подач за сезон УПЛ

Владислав Калитвинцев из Александрии за сезон исполнил 156 навесов

12 июля 2024, 03:15 | Обновлено 12 июля 2024, 04:37
98
0
Стало известно, какой футболист исполнил больше всего подач за сезон УПЛ
УПЛ. Владислав Калитвинцев

Стало известно, какой футболист выполнил самое большое количество подач в прошлом сезоне УПЛ.

Хавбек Александрии Владислав Калитвинцев сделал наибольшее число подач в сезоне 2023/24.

На его счету – 156 подобных попыток навесов с фланга.

Игроки с наибольшим количеством подач в прошлом сезоне

  • 1. Владислав Калитвинцев (Александрия) – 156
  • 2. Алексей Сыч (Рух) – 116
  • 3. Иван Дибанго (Кривбасс) – 100
  • 4. Денис Антюх (Заря) – 87
  • 5. Максим Задерака (Кривбасс) – 81

Данные: Wyscout

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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