Динамо – Партизан. Квалификация ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 23 июля и начнется в 21:00 по Киеву
23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнется в 21:00.
Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2.
Динамо – Партизан. Квалификация ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энди не уверен, кто победит, но будет на стороне украинца
Валерий Василенко – об «отходе» именитого тренера из львовского клуба