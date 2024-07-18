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ЛЧ Квалификация
Динамо Киев
23.07.2024 21:00 - : -
Партизан Б
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Лига чемпионов
18 июля 2024, 21:24 | Обновлено 18 июля 2024, 22:19
661
0

Динамо – Партизан. Квалификация ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 23 июля и начнется в 21:00 по Киеву

18 июля 2024, 21:24 | Обновлено 18 июля 2024, 22:19
661
0
Динамо – Партизан. Квалификация ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнется в 21:00.

Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Динамо – Партизан. Квалификация ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов смотреть онлайн Динамо - Партизан
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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