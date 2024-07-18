Лига чемпионов18 июля 2024, 21:30 | Обновлено 18 июля 2024, 22:18
952
0
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Матч начнется в 21:00 по Киеву 23 июля
18 июля 2024, 21:30 | Обновлено 18 июля 2024, 22:18
952
0
23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнется в 21:00. Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 июля 2024, 13:29 1
Энди не уверен, кто победит, но будет на стороне украинца
Футбол | 18 июля 2024, 07:54 10
Норвежец решил перейти в «Реал»
Бокс | 18.07.2024, 07:03
Футбол | 18.07.2024, 21:10
Футбол | 18.07.2024, 16:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2024, 06:55 5
16.07.2024, 19:48 16
16.07.2024, 19:40 3
17.07.2024, 01:35 11
16.07.2024, 19:24 12
17.07.2024, 07:22 10
17.07.2024, 13:20
18.07.2024, 13:31 4