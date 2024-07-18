Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан

23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

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Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнется в 21:00. Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2.