Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Лига чемпионов
18 июля 2024, 21:30 | Обновлено 18 июля 2024, 22:18
952
0

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан

Матч начнется в 21:00 по Киеву 23 июля 

18 июля 2024, 21:30 | Обновлено 18 июля 2024, 22:18
952
0
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
ФК Динамо

23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнется в 21:00. Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

По теме:
Динамо – Партизан. Квалификация ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Унион – 2:3. Поражение перед матчем ЛЧ. Обзор и видео голов
Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Бокс | 18 июля 2024, 13:29 1
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри

Энди не уверен, кто победит, но будет на стороне украинца

Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 18 июля 2024, 07:54 10
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг

Норвежец решил перейти в «Реал»

Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Бокс | 18.07.2024, 07:03
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Шевченко отреагировал на ничью сборной Украины U-19 с Норвегией на Евро
Футбол | 18.07.2024, 21:10
Шевченко отреагировал на ничью сборной Украины U-19 с Норвегией на Евро
Шевченко отреагировал на ничью сборной Украины U-19 с Норвегией на Евро
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
Футбол | 18.07.2024, 16:20
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент
Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент
17.07.2024, 06:55 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
16.07.2024, 19:48 16
Футбол
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
17.07.2024, 01:35 11
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 12
Футбол
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
17.07.2024, 07:22 10
Бокс
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину
17.07.2024, 13:20
Бокс
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем