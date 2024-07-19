Бывший игрок «Шахтера» Эдуардо да Силва посетил товарищеский матч с «Бешикташем» на сборах и вспомнил выступления в составе «горняков».

Донецкий «Шахтер» победил турецкий «Бешикташ» в спарринге на летних сборах. Команды играли на стадионе Здежеле в словенском Целе.

Единственный гол в матче ударом головой забил Эгиналду после навеса Педро Энрике. Коуч Марино Пушич после матча рассказал, что доволен действиями всех игроков.

Следующая игра горняков пройдет 20 июля, соперником будет новичок АПЛ «Ипсвич».

ВИДЕО. Эдуардо посетил спарринг Шахтера на сборах в Словении