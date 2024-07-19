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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 04:23 | Обновлено 19 июля 2024, 04:34
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ВИДЕО. Доволен действиями всех игроков. Пушич рассказал о спарринге Шахтера

Единственный гол в матче ударом головой забил Эгиналду

19 июля 2024, 04:23 | Обновлено 19 июля 2024, 04:34
9
0
ВИДЕО. Доволен действиями всех игроков. Пушич рассказал о спарринге Шахтера
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» победил турецкий «Бешикташ» в спарринге на летних сборах.

Команды играли на стадионе Здежеле в словенском городе Целе.

Единственный гол в матче ударом головой забил Эгиналду после навеса Педро Энрике.

Коуч горняков Марино Пушич после матча рассказал, что доволен действиями всех игроков.

Следующая игра горняков пройдет 20 июля, соперником будет новичок АПЛ «Ипсвич».

ВИДЕО. Доволен действиями всех игроков. Пушич рассказал о спарринге Шахтера

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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