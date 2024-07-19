Полесье перестраивается. Вектор неочевидный, но риск – дело благородное

После того как украинский футбол фактически потерял двух явных претендентов на звание «третьей силы» в Премьер-лиге, коими являлись «Днепр» и «Металлист», жизнь «Шахтера» и «Динамо» в отечественном чемпионате стала куда более спокойной. Как бы не старались «Заря», «Днепр-1», «Ворскла», «Александрия», а с недавних пор еще и «Кривбасс», однако этим коллективам тягаться на равных с отечественными грандами, да еще и, что называется, «в долгую» не удавалось и не удается категорически – эпизодами, возможно, но так, чтобы прям конкретно, подобного нет и близко.

Поэтому в начале минувшего сезона многие почитатели УПЛ ждали дебюта в чемпионате житомирского «Полесья» – амбициозного проекта, подкрепленного очень хорошим финансированием со стороны совладельца самой большой украинской сети супермаркетов, название которой каждый читатель без труда определит для себя сам, по причине чего мы не будем делать ей дополнительной рекламы.

Предпосылки к переменам

Учитывая явственный кризис в украинском футболе, от «Полесья» в УПЛ-2023/24 с ходу ждали очень многого. Пускай официальные лица клуба для прессы обходились отговорками типа – первый сезон у нас пойдет на адаптацию, привыкание к Премьер-лиге и т.п., но по факту было очевидно: Геннадий Буткевич хочет как минимум попадания в еврокубки, а как максимум – завоевания Кубка Украины или же финиша в так называемой «медальной зоне» чемпионата.

Однако реализовать «Полесью» в УПЛ-2023/24 удалось только самый настоящий план-минимум, да и то не без доброй воли «Шахтера», который в последнем туре чемпионата, уже будучи в статусе чемпиона, откровенно «слил» очный поединок житомирянам (0:2), победа которых в совокупности с поражением «Руха» в параллельном матче от «Динамо» (1:2), и позволила проекту Геннадия Буткевича занять пятое место, а вместе с ним – получить путевку в квалификацию Лиги конференций.

Впрочем, собственник «Полесья» был недоволен тем, какой результат продемонстрировала его команда. И в какой-то степени его можно понять: после 12-го и 14-го туров, фактически посередине турнирной дистанции, «волки» находились на третьем месте, сохраняя шансы на победу в Кубке Украины. Однако по весне команда заметно сдала в результатах, и в конечном итоге, сменив главного тренера, сподобилась финишировать только пятой, а в Кубке вылетела в полуфинале от «Ворсклы» (0:1), кадровый потенциал которой вряд ли можно было бы назвать лучшим.

Именно тогда, после вылета от полтавчан, Геннадий Буткевич, как он позже признался сам, принял для себя окончательное решение, что летом «Полесье» снова сменит главного тренера, а Сергей Шищенко не останется на должности.

Впрочем, одной только тренерской рокировкой дело вовсе не ограничилось…

Поставленная задача…

После в целом достаточно неплохого дебютного сезона в УПЛ, в «Полесье» окончательно осознали, что клубу по силам бороться не только за квалификацию в еврокубки, но и, возможно, даже за место на самой вершине турнирной таблицы. Впрочем, это такой себе план-максимум, без которого не имеет смысла даже браться за строительство амбициозного проекта. А вот план-минимум на этот раз был прямо озвучен собственником – Геннадий Буткевич так и сказал: нужно ориентироваться на место в топ-3.

ФК Полесье. Геннадий Буткевич и Имад Ашур

Для этого, что удивило многих, Буткевич позвал в главные тренеры своей команды откровенно малоизвестного на взрослом уровне Имада Ашура. До этого 36-летний специалист работал исключительно с юниорами и молодежью – в «Черноморце», катарской ASPIRE Academy, а также в «Днепре-1». Именно из стана «спортклубовцев», где Ашур в сезоне-2023/24 являлся главным тренером команды U-19, наставник и перебрался в Житомир, став заменой Сергею Шищенко.

Назначением Ашура топ-менеджмент «Полесья» фактически дал понять, что в будущем планирует максимально снизить процент приглашения в команду возрастных исполнителей, делая ставку на подписание молодых и перспективных игроков, которых новый тренерский штаб будет обязан развивать, выводить на новый уровень, а также «засвечивать» в еврокубках, регулярный выход в которые теперь для «волков» является чем-то абсолютно обыденным, так сказать, задачей по умолчанию.

… и первые успехи в ее реализации

Нынешним летом «Полесье» уже успело всерьез измениться, если брать во внимание минувший сезон. В частности, житомирский клуб уже попрощался с 36-летним экс-голкипером «Динамо» и сборной Украины Денисом Бойко и 32-летним экс-центрбеком все того же «Динамо» Артемом Шабановым, который также имеет на своем счету пару матчей за национальную команду страны.

Покинули команду и другие исполнители, на которых ни Ашур, ни топ-менеджмент в перспективе не рассчитывали. Речь о Василии Кравце, Денисе Ндукве, Евгении Морозко, Денисе Янакове, Василии Грицуке, а также ранее арендованных у других клубов Иване Петряке, Никите Кравченко и Яссине Фортюне.

Минус десять игроков основного состава (все ушедшие получали игровую практику в УПЛ в сезоне-2023/24 в составе «волков») – это более чем кардинальный шаг к обновлению. А на «святое место», которое согласно поговорке «пустым не бывает», «Полесье» уже подписало ряд новичков, причем за шестерых из них, если опираться на данные портала Transfermarkt, даже заплатило отступные.

В частности, за живые деньги в Житомир приехали: Эдуард Сарапий (800 тысяч евро) и Алексей Гуцуляк (600 тысяч евро) из «Днепра-1», Даниил Бескоровайный (600 тысяч евро) из «Кривбасса», Гиорги Майсурадзе (400 тысяч евро) из тбилисского «Динамо», Димитар Трайков (300 тысяч евро) из северомакедонского клуба «Брера Струмица», а также Сергей Корнийчук (100 тысяч евро) из «Миная».

На правах свободных агентов житомиряне оформили трудовые взаимоотношения с Евгением Волынцом и Русланом Бабенко, которые ранее играли за «Днепр-1», а также с Матеем Матичем из хорватской «Локомотивы» и Жоау Виалле из бразильского «Итуано». Плюс на правах аренды в стан «волков» перебрался боснийский форвард Адмир Бристич, контракт которого принадлежит словенской «Олимпии».

Обращает на себя внимание набирающая ход «легионеризация» состава «Полесья». Если в минувшем сезоне на контракте в житомирском клубе было восемь иностранцев, то сейчас их уже двенадцать, а ведь трансферное окно еще будет открыто почти полтора месяца.

Очевидно, что не все новички с ходу получат шанс проявить себя в первой команде. Стоит учитывать, что летом житомирский клуб объявил о создании коллектива дублеров, который получил вполне объяснимое и незамысловатое название «Полесье-2». Что правда, перспективы таких решений ряда клубов УПЛ, среди которых оказались и «волки», пока выглядят более чем туманными – ранее аналогичная практика ни к чему особо положительному не приводила, хотя к ее использованию прибегали даже гранды «Шахтер» и «Динамо».

Чего от этого ожидать?

А вот это, пожалуй, самый интересный момент нашего повествования. По состоянию на текущий момент состав «Полесья» выглядит более чем укомплектованным на всех позициях. На некоторых (центральная ось обороны) оголились определенные проблемы, вызванные тяжелой травмой новичка Бескоровайного, хотя клуб оперативно приложил все усилия для быстрого закрытия проблемы, оформив договор с Сарапием.

А вот на позиции левого защитника у «Полесья», очевидно, намечается даже откровенный кадровый перебор. Сыграть здесь могут и Богдан Михайличенко, и Артем Смоляков, и Сергей Корнийчук. Причем каждый из этих троих исполнителей, как минимум по меркам УПЛ, выглядит футболистом основы, и Ашуру придется каким-то образом распределять игровую практику между футболистами так, чтобы ни один из них в конечном итоге не скатился в регресс из-за как минимум проблем с мотивацией, вызванных невозможностью выигрывать конкуренцию. В конце концов, как гласит один из основополагающих законов экологии: как недостаток, так и избыток факторов одинаково вреден. Вот и перебор футболистов с амбициями на игру в основе на одной конкретной позиции может стать проблемой для Ашура.

Ждать ли от «Полесья» еще громких трансферов? В большом количестве – точно нет. Возможно, мы увидим еще одного или двух новичков, да и то, слишком многое тут будет зависеть от ситуации с текущим кадровым составом. Если потери из-за травм не возникнут, то и экстренной потребности в подписании новобранцев точно не будет.

На что сможет замахнуться такое «Полесье»? По потенциалу эта команда вполне способна претендовать на место в топ-3. Да, «волки» все еще серьезно уступают «Шахтеру» и «Динамо», однако конкурировать с амбициозными «Кривбассом», «Рухом», «Александрией», «Ворсклой», «Зарей», ЛНЗ и «Карпатами» они более чем способны. Более того: при острой необходимости от Буткевича зимой вполне можно будет ожидать и дополнительных щедрых финансовых вливаний в усиление состава.

Ключевое, что можно отмечать сейчас: в спаррингах «Полесье» не проваливалось, однако и чего-то выдающегося не показало. Способность Имада Ашура выжимать максимум из этой команды и стать для нее тренером, который выведет «волков» на качественно новый уровень, пока также вызывает лишь вопросы. И это более чем естественно, учитывая отсутствие сколько-нибудь значимого бэкстейджа у молодого тренера в отечественном футболе.

С другой стороны – Ашуру и его подопечным уж точно будет, что доказывать своему ключевому инвестору, а также болельщикам в сезоне-2024/25. А стартовать в нем предстоит уже очень скоро: 25 июля «Полесье» проведет первый матч в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии». Эта игра, а также ответный поединок, запланированный на 1 августа, и дадут первые ответы на вопрос: чего ожидать от обновленного «Полесья», в котором после завершения минувшего сезона затеяли масштабную перестройку.

Пока избранный Геннадием Буткевичем и его советниками вектор переформатирования «Полесья» выглядит далеко неочевидным для проектов такого уровня амбиций и возможностей, однако риск, как известно, дело благородное.