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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 15:02 |
1334
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера

Команду возглавил Имад Ашур

26 мая 2024, 15:02 |
1334
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ФК Полесье. Имад Ашур

Новым главным тренером футбольного клуба «Полесье» назначен Имад Ашур, который до того работал с юношеской командой СК «Днепр-1». Об этом сообщает официальный сайт житомирского клуба.

36-летний Имад Ашур не имеет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне, а его «Днепр-1» U-19 в этом сезоне юношеского чемпионата Украины занял 3-е место, набрав 53 очка в 30 матчах.

На посту главного тренера «Полесья» Ашур заменит Сергея Шищенко, который вместе с командой завершил сезон на 5-м месте УПЛ, чем гарантировал клубу участие в следующем сезоне еврокубков.

Ранее стало известно, за сколько «Полесье» подпишет 3 игроков клубов УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Днепр-1 U-19 Геннадий Буткевич
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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