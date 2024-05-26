ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
Команду возглавил Имад Ашур
Новым главным тренером футбольного клуба «Полесье» назначен Имад Ашур, который до того работал с юношеской командой СК «Днепр-1». Об этом сообщает официальный сайт житомирского клуба.
36-летний Имад Ашур не имеет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне, а его «Днепр-1» U-19 в этом сезоне юношеского чемпионата Украины занял 3-е место, набрав 53 очка в 30 матчах.
На посту главного тренера «Полесья» Ашур заменит Сергея Шищенко, который вместе с командой завершил сезон на 5-м месте УПЛ, чем гарантировал клубу участие в следующем сезоне еврокубков.
Ранее стало известно, за сколько «Полесье» подпишет 3 игроков клубов УПЛ.
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