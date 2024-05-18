Новый-старый тренд. Зачем клубы УПЛ создают вторые команды под Вторую лигу

Клубный сезон в украинском футболе постепенно подходит к своему логическому завершению. В Премьер-лиге, Первой и Второй лигах командам остается сыграть совсем немного матчей, после чего они уйдут на летнюю паузу, предоставив клубному менеджменту возможность как следует поработать по большинству направлений.

Впрочем, уже сейчас многие клубы УПЛ начинают реализовывать стратегию для дальнейшего развития, хотя некоторые их решения выглядят, откровенно говоря, контроверсионно. Например, на днях в СМИ попала информация о том, что боссы «Александрии» и «Полесья» в новом сезоне создают вторые команды, которые будут заявлены для выступлений во Вторую лигу. Там же, то есть во Второй лиге, уже есть четыре вторых команды своих клубов, которые на этом уровне проводят сезон-2023/24. Речь о «Карпатах-2», «Рухе-2», «Металлурге-2» и «Кремне-2». Два последних коллектива являются последними не только в перечислении в рамках предыдущего предложения, но и в буквальном смысле «пасут задних» в турнирной таблице Второй лиги.

Интересно, что за весь сезон-2023/24 «Кремень-2», который был создан в 2021 году, сумел разжиться лишь 5 очками, добыв одну победу при двух ничьих в 24 матчах. Причем единственные к настоящему моменту три очка вторая команда клуба из Кременчуга взяла совсем недавно – 4 мая, когда обыграла «Тростянец» (1:0). Что касается «Металлурга-2», то запорожцы снялись с турнира еще в феврале нынешнего года из-за проблем с финансированием, и теперь до конца соревновательного процесса, согласно регламента, получают технические поражения.

Очевидно, что опыт «Кремня-2» и «Металлурга-2» признать успешным вряд ли возможно. А вот «Карпаты-2» и «Рух-2» в рамках Второй лиги-2023/24 играют более менее стабильно, и на текущий момент являются середняками чемпионата. Без амбиций на лидерство, где в этом сезоне ЮКСА, «Звягель» и «Дружба» почти не дали шансов конкурентам, но и без шансов оказаться откровенным посмешищем.

Сейчас к «Карпатам-2» и «Руху-2» во Второй лиге, очевидно, готовятся присоединиться «Александрия-2» и «Полесье-2». В житомирском клубе уже даже начали работать над комплектацией второй команды, причем с ходу зашли с козырей, точнее, с легионеров. 14 мая «Полесье» объявило, что новым футболистом второй команды «волков» стал 19-летний северомакедонский вингер Димитар Трайков.

Не стоит забывать, что у «Полесья» уже есть фактический фарм-клуб в лице упоминавшегося выше «Звягеля», куда житомиряне уже неоднократно отправляли «на обкатку» своих футболистов, пока не востребованных в первой команде. Сейчас «Звягель» близок к тому, чтобы повыситься в классе и, если это произойдет, а «Полесье-2» станет новым участником Второй лиги, то в сезоне-2024/25 у «волков» будет практически уникальная ситуация для отечественного профессионального футбола, когда в каждой из лиг у них будет свой представитель.



ФК Звягель

Но в этом аспекте куда более интересен другой вопрос: а зачем клубам УПЛ вообще нужно создавать вторые команды для участия во Второй лиге? На первый взгляд все очень просто: после отмены проведения чемпионатов среди команд U-21, некоторые клубы высказывали недовольство, давая понять, что имеют в структуре под несколько десятков игроков, которые еще не готовы помогать первой команде, но и уже откровенно переросли уровень U-19. Учитывая, что с сезона-2024/25 возрождение чемпионата U-21 не планируется, нынешние планы «Александрии» и «Полесья» создать вторые команды под Вторую лигу выглядят достаточно логичными, учитывая, что материальные ресурсы у клубов потянуть эту «ношу» есть.

Однако еще занимательнее то, что сейчас созданием вторых команд активно озаботились отнюдь не гранды отечественного футбола. «Шахтеру» и «Динамо», видимо, вполне хватает первой команды и коллективов U-19, хотя на контрактах в этих клубах игроков различных возрастов не в пример больше, чем у «Александрии» или «Полесья».

Более того, давайте не забывать, что на протяжении ряда лет у киевского и донецкого грандов отечественного футбола существовали не только вторая, но и номинально третья команды. Речь о «Динамо-2», «Динамо-3», «Шахтере-2» и «Шахтере-3» соответственно. Но со временем, в процессе эволюции украинского профессионального футбола, создания чемпионата U-19, а затем и первенства U-21, «бело-синие» и «оранжево-черные» со всякими «двойками» и «тройками» закончили, и с тех пор о процессе их возрождения всерьез не задумывались.

Да, когда-то вторые и третьи команды были полезны «Динамо» и «Шахтеру». В частности, через «Динамо-3» прошел легендарный экс-голкипер киевлян, а ныне главный тренер первой команды «бело-синих» Александр Шовковский. Однако после создания чемпионата U-19, где таланты киевского и донецкого клубов получили возможность соревноваться со сверстниками, необходимость в дополнительных командах «с циферками» отпала, и гранды больше к этому вопросу не возвращались.

В какой-то момент в «Динамо» и «Шахтере» осознали, что все эти «двойки» и «тройки» – путь в никуда, поскольку они не способны создавать никакой «добавочной стоимости» для кадрового потенциала клуба. После этого киевляне и дончане сосредоточились на поиске клубов-партнеров, куда можно было бы выгодно отправлять своих воспитанников на правах аренды, чтобы те набирались опыта во взрослом футболе в коллективах, где есть четкие задачи. Реализация этой стратегии осуществлялась и через институт фарм-клубов (вспоминаем «Мариуполь» и его тесную коллаборацию с «Шахтером»), и просто через хорошо налаженную систему арендных потоков («Динамо» в свое время активно сотрудничало с «Днепром», «Закарпатьем», «Черноморцем» и рядом других клубов).

Сейчас в «Динамо» и «Шахтере», чьи представители, напомним, являются безоговорочными лидерами юношеского чемпионата Украины, также стараются находить для невостребованных в первой команде, но откровенно переросших уровень U-19 футболистов интересные арендные опции. Например, в текущем сезоне киевляне отправили в «Зарю» сразу троих молодых и талантливых исполнителей – Викентия Волошина, Антона Боля и Александра Яцыка, а «Шахтер» арендовал своих проспектов разным клубам (Козика и Булезу – «Карпатам», Фарину – «Металлисту 1925», Очеретько – «Днепру-1»).



ФК Заря. Александр Яцык

Так зачем же «Полесью», «Александрии», «Карпатам» и «Руху» вторые команды во Второй лиге, если к этому тренду не видят смысла возвращаться гранды? Очевидно, что какого-то универсального ответа для всех четырех перечисленных клубов нет и быть не может, однако, откровенно говоря, прямая целесообразность существования «двоек» на текущий момент не просматривается от слова «абсолютно». Помимо роста затрат на содержание дополнительного персонала, обслуживание инфраструктурных мощностей, которые будут задействованы в подготовке и играх вторых команд, а также иных «хлопот», учесть и перечислить которые в полном объеме сейчас попросту не представляется возможным, никаких очевидных плюсов от этой затеи попросту нет.

Хотя, вероятно, клубному менеджменту среднего звена наличие «двойки» существенно облегчит жизнь, так как банально отпадет необходимость в поисках новых клубов для невостребованных футболистов. Другой вопрос, что вместо того, чтобы вовремя расстаться с исполнителями, не способными выдерживать конкуренцию, а также неинтересными для аренды другим командам, клубы, создающие вторые команды, рискуют попросту презентовать очередную «теплую ванну» для дублеров, выбираться из которой как минимум до момента завершения контракта те могут и не пожелать.

Последнее утверждение является абсолютно справедливым с точки зрения регламентных норм, которые существуют на текущий момент в украинском футболе. По сути, все амбиции «Руха-2», «Карпат-2» и «Полесья-2» с «Александрией-2» (при условии включения последних двух в число участников Второй лиги-2024/25) сведутся к одному: возможности повыситься в классе максимум до Первой лиги. Да и то, это будет возможно только при условии, что первые команды этих клубов продолжат сохранять прописку в УПЛ.

Соответствующие правила прописаны в пунктах 9 и 10 статьи 9 регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги. Там четко прописано, что «в одной лиге не разрешается выступать нескольким командам одного клуба», а также что «в случае, когда вторая команда клуба получила право на повышение в ранге, подпадающее под ограничение, установленное п. 9 настоящей статьи, она уступает это право команде, занявшей в итоговой таблице следующее после нее место, клуб которой имеет соответствующий аттестат».

Очевидно, что на начальном этапе амбиции для «двоек» пробиться в Первую лигу еще будут существовать, однако в дальнейшем для таких команд напрочь исключается возможность попасть в Премьер-лигу, даже если вторая команда какого-то из клубов, чья первая команда уже играет в элите, финиширует первой в Первой лиге. Подобная ситуация уже была, когда с 1998 по 2001 годы трижды кряду чемпионом Первой лиги становилось «Динамо-2», не имеющее возможности повыситься в классе. В конечном итоге киевский клуб распустил вторую команду, о чем уже говорилось выше.

Пожалуй, куда более продвинутым и прогрессивным решением в этом плане для клубов, имеющих «лишних» футболистов на контракте, в современных реалиях является именно создание системы фарм-клубов. Причем делать это можно не только в пределах Украины, но и с привлечением иностранных клубов, играющих в условных вторых дивизионах чемпионатов Польши, Словакии, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии и т.п.

Да, подобный путь кажется куда более сложным с точки зрения организации его менеджментом каждого конкретного клуба, а также предусматривает налаживание обширных контактов не только внутри страны, но и за ее пределами, однако это позволило бы куда лучше развивать футболистов, чем банальная их ссылка во вторую команду под Вторую лигу. Еще более удивительной выглядит практика «Полесья», где специально подписывают легионеров под команду-«двойку»…

Впрочем, каждый инвестор волен сам решать, как ему тратить свои деньги в нашем футболе. Вот только потом странно видеть появляющиеся истории о долгах перед юниорами и резервистами, а также слышать возмущения из регионов, что «Динамо» и «Шахтер» продолжают «воровать» молодых талантов из тамошних академий. Просто в наших грандах не только не обижают футболистов в плане зарплаты, но и как минимум не создают для них искусственных условий вроде вторых команд и выступлений во Второй лиге, когда есть очевидные предпосылки играть либо в дивизионе более высокого уровня (пускай и на правах аренды), либо же просто прощаться с мечтами о профессиональном футболе с дальнейшим поиском себя в другой профессии…

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