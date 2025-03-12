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  4. ФОТО. «Сколько шкур на фото?» Морозюк снова зажгла сеть
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 09:37 |
1812
9

ФОТО. «Сколько шкур на фото?» Морозюк снова зажгла сеть

Ирина сделала фото в купальнике на фоне шкур

12 марта 2025, 09:37 |
1812
9
ФОТО. «Сколько шкур на фото?» Морозюк снова зажгла сеть
Instagram. Ирина Морозюк

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, поделилась пикантным фото в своем Instagram.

На фотографии скандальная девушка лежит в постели в купальнике вместе со шкурами. Ирина не упустила возможность добавить к этой публикации провокационное описание:

«Сколько шкур на этом фото ?🤣 Вопрос для хейтеров 😂🥳».

Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хоть и иногда «расходилась». Сама же Ирина запомнилась в украинском футболе странными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.

ФОТО. «Сколько шкур на фото?» Морозюк снова зажгла сеть

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Ирина Морозюк фото Николай Морозюк lifestyle Динамо Киев
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 9
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NM16071
Шкур не знаю, а одна шмара є.
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+5
Андрій Заліщук
Шкура тут одна
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+3
AK.228
Одна вроде 
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Кончене,не знає вже ,як себе показати,скоро покаже своє одне місце!!!
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+1
Перець
Біполярка в одному фото 
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+1
kadaad
Ну и рожа!
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0
Серж
С тобой три шкуры.
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0
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