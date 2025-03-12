ФОТО. «Сколько шкур на фото?» Морозюк снова зажгла сеть
Ирина сделала фото в купальнике на фоне шкур
Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, поделилась пикантным фото в своем Instagram.
На фотографии скандальная девушка лежит в постели в купальнике вместе со шкурами. Ирина не упустила возможность добавить к этой публикации провокационное описание:
«Сколько шкур на этом фото ?🤣 Вопрос для хейтеров 😂🥳».
Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хоть и иногда «расходилась». Сама же Ирина запомнилась в украинском футболе странными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.
ФОТО. «Сколько шкур на фото?» Морозюк снова зажгла сеть
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