ОФИЦИАЛЬНО. Металлург снял команду с розыгрыша Второй лиги

Запорожский «Металлург» сообщил на своем официальном сайте о том, что руководство клуба приняло решение снять вторую команду с розыгрыша Второй лиги.

«КП МФК «Металлург» приняло тяжелое решение об отказе своей команды от участия в чемпионате Украины среди клубов Второй лиги из-за финансовых трудностей. Депутаты Запорожского городского совета существенно снизили финансирование КП МФК «Металлург» на 2024 год, сохранить обе профессиональные футбольные команды в прифронтовом городе после сокращения бюджета стало невозможным. Таким образом, принято решение оставить одну профессиональную команду и расформировать «Металлург-2». Соответствующее письмо было направлено президенту ПФЛ Александру Каденко», – говорится в заявлении.

Отметим, что «Металлург-2» в 16 матчах во Второй лиге набрал 16 очков (5 побед, 1 ничья, 10 поражений) и занимал десятое место в турнирной таблице.