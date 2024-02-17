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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлург снял команду с розыгрыша Второй лиги
Украина. Вторая лига
17 февраля 2024, 12:02 |
216
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлург снял команду с розыгрыша Второй лиги

После 16 туров в активе запорожцев было 16 очков

17 февраля 2024, 12:02 |
216
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург снял команду с розыгрыша Второй лиги
ФК Металлург

Запорожский «Металлург» сообщил на своем официальном сайте о том, что руководство клуба приняло решение снять вторую команду с розыгрыша Второй лиги.

«КП МФК «Металлург» приняло тяжелое решение об отказе своей команды от участия в чемпионате Украины среди клубов Второй лиги из-за финансовых трудностей. Депутаты Запорожского городского совета существенно снизили финансирование КП МФК «Металлург» на 2024 год, сохранить обе профессиональные футбольные команды в прифронтовом городе после сокращения бюджета стало невозможным. Таким образом, принято решение оставить одну профессиональную команду и расформировать «Металлург-2». Соответствующее письмо было направлено президенту ПФЛ Александру Каденко», – говорится в заявлении.

Отметим, что «Металлург-2» в 16 матчах во Второй лиге набрал 16 очков (5 побед, 1 ничья, 10 поражений) и занимал десятое место в турнирной таблице.

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Металлург-2 Запорожье Вторая лига Украины снятие с чемпионата
Источник ФК Металлург Запорожье
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