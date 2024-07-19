Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Главным претендентом на трофей по версии букмекерских контор является Манчестер Сити
Букмекерские конторы выставили котировки на победителя Лиги чемпионов 2024/25.
Главным претендентом на титул является английский «Манчестер Сити» – 3.30.
Трофей действующего чемпиона «Реала» Мадрид котируется по 4.00.
Коэффициент на два английских гранда «Арсенал» и «Ливерпуль» составляет 10.00. Топ-5 замыкает «Бавария» – 12.00.
Шансы «Барселоны», «ПСЖ» и «Интера» расцениваются в 15.00.
Что касается украинских клубов, то триумф «Шахтера», который гарантировано сыграет в групповом этапе, котируется по 200.00. А вот на титул «Динамо» можно поставить с коэффициентом 500.00. Киевлянам еще нужно пройти сито отбора. 23 июля бело-синие сыграют первый матч Q2 против «Партизана».
Топ-5 главных претендентов на титул Лиги чемпионов 2024/25 по версии букмекеров:
- 1. Манчестер Сити – 3.30
- 2. Реал Мадрид – 4.00
- 3–4. Арсенал – 10.00
- 3–4. Ливерпуль – 10.00
- 5. Бавария – 12.00
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