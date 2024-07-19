Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя Лиги чемпионов 2024/25.

Главным претендентом на титул является английский «Манчестер Сити» – 3.30.

Трофей действующего чемпиона «Реала» Мадрид котируется по 4.00.

Коэффициент на два английских гранда «Арсенал» и «Ливерпуль» составляет 10.00. Топ-5 замыкает «Бавария» – 12.00.

Шансы «Барселоны», «ПСЖ» и «Интера» расцениваются в 15.00.

Что касается украинских клубов, то триумф «Шахтера», который гарантировано сыграет в групповом этапе, котируется по 200.00. А вот на титул «Динамо» можно поставить с коэффициентом 500.00. Киевлянам еще нужно пройти сито отбора. 23 июля бело-синие сыграют первый матч Q2 против «Партизана».

Топ-5 главных претендентов на титул Лиги чемпионов 2024/25 по версии букмекеров: