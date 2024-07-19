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Лига чемпионов
19 июля 2024, 02:33 |
106
0

Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25

Главным претендентом на трофей по версии букмекерских контор является Манчестер Сити

19 июля 2024, 02:33 |
106
0
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя Лиги чемпионов 2024/25.

Главным претендентом на титул является английский «Манчестер Сити» – 3.30.

Трофей действующего чемпиона «Реала» Мадрид котируется по 4.00.

Коэффициент на два английских гранда «Арсенал» и «Ливерпуль» составляет 10.00. Топ-5 замыкает «Бавария» – 12.00.

Шансы «Барселоны», «ПСЖ» и «Интера» расцениваются в 15.00.

Что касается украинских клубов, то триумф «Шахтера», который гарантировано сыграет в групповом этапе, котируется по 200.00. А вот на титул «Динамо» можно поставить с коэффициентом 500.00. Киевлянам еще нужно пройти сито отбора. 23 июля бело-синие сыграют первый матч Q2 против «Партизана».

Топ-5 главных претендентов на титул Лиги чемпионов 2024/25 по версии букмекеров:

  • 1. Манчестер Сити – 3.30
  • 2. Реал Мадрид – 4.00
  • 3–4. Арсенал – 10.00
  • 3–4. Ливерпуль – 10.00
  • 5. Бавария – 12.00
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Лига чемпионов котировки букмекеров азарт Манчестер Сити Реал Мадрид Бавария Барселона ПСЖ Динамо Киев Шахтер Донецк Арсенал Лондон Ливерпуль Интер Милан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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