Источник: Карпаты собираются погасить долги предшественников, названа сумма
Долги львовского клуба перед футболистами клуба составляют 7–8 млн долларов
Львовский клуб «Карпаты» готов к получению статуса официального правопреемника классических «Карпат» и их истории.
Будут выплачены все старые долги перед футболистами клуба, которые составляют 7–8 млн долларов, сообщает ТаТоТаке.
19 июля команде был представлен новый главный тренер Владислав Лупашко и его штаб.
Фамилия нового наставника юношеской команды «Карпат» U-19 будет объявлена вскоре.
Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал «Карпаты» Львов правопреемником старого клуба, пропавшего из-за финансовых проблем.
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