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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 03:17 | Обновлено 20 июля 2024, 03:42
179
0

Источник: Карпаты собираются погасить долги предшественников, названа сумма

Долги львовского клуба перед футболистами клуба составляют 7–8 млн долларов

20 июля 2024, 03:17 | Обновлено 20 июля 2024, 03:42
179
0
Источник: Карпаты собираются погасить долги предшественников, названа сумма
ФК Карпаты Львов

Львовский клуб «Карпаты» готов к получению статуса официального правопреемника классических «Карпат» и их истории.

Будут выплачены все старые долги перед футболистами клуба, которые составляют 7–8 млн долларов, сообщает ТаТоТаке.

19 июля команде был представлен новый главный тренер Владислав Лупашко и его штаб.

Фамилия нового наставника юношеской команды «Карпат» U-19 будет объявлена ​​вскоре.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал «Карпаты» Львов правопреемником старого клуба, пропавшего из-за финансовых проблем.

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финансы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов долги Украинская Премьер-лига ТаТоТаке зарплаты
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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