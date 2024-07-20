Источник: Карпаты собираются погасить долги предшественников, названа сумма

Львовский клуб «Карпаты» готов к получению статуса официального правопреемника классических «Карпат» и их истории.

Будут выплачены все старые долги перед футболистами клуба, которые составляют 7–8 млн долларов, сообщает ТаТоТаке.

19 июля команде был представлен новый главный тренер Владислав Лупашко и его штаб.

Фамилия нового наставника юношеской команды «Карпат» U-19 будет объявлена ​​вскоре.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал «Карпаты» Львов правопреемником старого клуба, пропавшего из-за финансовых проблем.