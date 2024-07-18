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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 22:35 | Обновлено 18 июля 2024, 22:45
1769
0

ОФИЦИАЛЬНО. Суд признал Карпаты правопреемником старого клуба

«Львы» теперь должны выплатить финансовые обязательства Кристобалю Маркесу

18 июля 2024, 22:35 | Обновлено 18 июля 2024, 22:45
1769
0
ОФИЦИАЛЬНО. Суд признал Карпаты правопреемником старого клуба
ФК Карпаты

Спортивный арбитражный суд Лозанны признал «Карпаты» Львов правопреемником старого клуба (ООО «КПФ Карпаты»), который исчез из-за финансовых проблем. Об этом официально сообщила пресс-служба львовского клуба.

«Футбольный клуб «Карпаты» сообщает, что сегодня, 18 июля 2024 года, Спортивный Арбитражный суд в г. Лозанна прислал свое решение по делу CAS 2023/A/9809, которым подтвердил предыдущее решение ФИФА по иску бывшего игрока ООО КПФ «Карпаты» Кристобаля Маркеса Креспо, в частности, что ФК «Карпаты» является спортивным правопреемником старого клуба и несет ответственность за финансовые обязательства «КПФ Карпаты» перед Кристобалем Маркесом Креспо.

Наш клуб предвидел возможные результаты и последствия этого дела и готов выполнять принятые Спортивным Арбитражным судом решения», – говорится в сообщении клуба.

Ранее «Карпаты» покинул Мирон Маркевич.

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финансы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов долги Кристобаль Маркес Украинская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: ФК Карпаты Львов
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