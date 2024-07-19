ФОТО. Алькарас сделал тату в честь дебютной победы на Ролан Гаррос

Третья ракетка мира Карлос Алькарас сделал татуировку в честь дебютной победы на Ролан Гаррос.

21-летний испанец набил на ноге Эйфелеву башню и дату финала турнира – «09.06.24».

Отметим, что у Карлоса есть татуировки, посвященные первым победам на других мейджорах: в 2022-м он выиграл US Open, в 2023-м – Уимблдон. Пока что из турниров Grand Slam он не выиграл только Australian Open (лучшее достижение – 1/4 финала).