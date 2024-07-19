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  4. ФОТО. Алькарас сделал тату в честь дебютной победы на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
19 июля 2024, 17:08 | Обновлено 19 июля 2024, 17:09
318
0

ФОТО. Алькарас сделал тату в честь дебютной победы на Ролан Гаррос

В 2024-м Карлос впервые выиграл грунтовый мейджор

19 июля 2024, 17:08 | Обновлено 19 июля 2024, 17:09
318
0
ФОТО. Алькарас сделал тату в честь дебютной победы на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третья ракетка мира Карлос Алькарас сделал татуировку в честь дебютной победы на Ролан Гаррос.

21-летний испанец набил на ноге Эйфелеву башню и дату финала турнира – «09.06.24».

Отметим, что у Карлоса есть татуировки, посвященные первым победам на других мейджорах: в 2022-м он выиграл US Open, в 2023-м – Уимблдон. Пока что из турниров Grand Slam он не выиграл только Australian Open (лучшее достижение – 1/4 финала).

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Карлос Алькарас (теннисист) татуировка фото видео Ролан Гаррос 2024 lifestyle
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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