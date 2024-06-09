Понадобилось пять сетов. Определен победитель Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Карлос Алькарас одолел Александра Зверева и выиграл титул Открытого чемпионата Франции
9 июня состоялся финальный матч на Открытом чемпионате Франции 2024 по теннису в одиночном мужском разряде.
В поединке за титул испанский теннисист и 3-я ракетка мира Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева (АТР 4) в пяти сетах.
Ролан Гаррос 2024. Финал
Александр Зверев (Германия) [4] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6
Это была 10-я встреча теннисистов. Карлос выиграл 5 очный поединок и сравнял счет.
На пути к трофею РГ-2024 Алькарас, помимо Зверева, одолел Джеффри Вольфа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима, Стефаноса Циципаса и Янника Синнера.
Алькарас выиграл все 3 финала на уровне турниров Grand Slam, в которых брал участие. В 2022 году Карлос стал чемпионом на US Open, а в прошлом сезоне взял титул на Уимблдоне.
21-летний Карлос стал самым молодым игроком, которому удалось выиграть трофей на мейджоре на всех трех покрытиях: хард, трава и грунт.
По итогам престижных соревнований в Париже Алькарас поднимется на второе место в мировом рейтинге АТР, сместив Новака Джоковича на третью позицию.
Зверев провел второй финал на мейджорах. В 2020 году он не сумел победить на Открытом чемпионате США, проиграв Доминику Тиму.
The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024
Carlos captures the Crown 🏆👑 #RolandGarros pic.twitter.com/qGuPoqE3nR— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024
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