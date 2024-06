Понадобилось пять сетов. Определен победитель Ролан Гаррос 2024 у мужчин

9 июня состоялся финальный матч на Открытом чемпионате Франции 2024 по теннису в одиночном мужском разряде.

В поединке за титул испанский теннисист и 3-я ракетка мира Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева (АТР 4) в пяти сетах.

Ролан Гаррос 2024. Финал

Александр Зверев (Германия) [4] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6

Это была 10-я встреча теннисистов. Карлос выиграл 5 очный поединок и сравнял счет.

На пути к трофею РГ-2024 Алькарас, помимо Зверева, одолел Джеффри Вольфа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима, Стефаноса Циципаса и Янника Синнера.

Алькарас выиграл все 3 финала на уровне турниров Grand Slam, в которых брал участие. В 2022 году Карлос стал чемпионом на US Open, а в прошлом сезоне взял титул на Уимблдоне.

21-летний Карлос стал самым молодым игроком, которому удалось выиграть трофей на мейджоре на всех трех покрытиях: хард, трава и грунт.

По итогам престижных соревнований в Париже Алькарас поднимется на второе место в мировом рейтинге АТР, сместив Новака Джоковича на третью позицию.

Зверев провел второй финал на мейджорах. В 2020 году он не сумел победить на Открытом чемпионате США, проиграв Доминику Тиму.

