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  4. Понадобилось пять сетов. Определен победитель Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 20:35 | Обновлено 09 июня 2024, 20:41
4076
8

Понадобилось пять сетов. Определен победитель Ролан Гаррос 2024 у мужчин

Карлос Алькарас одолел Александра Зверева и выиграл титул Открытого чемпионата Франции

09 июня 2024, 20:35 | Обновлено 09 июня 2024, 20:41
4076
8
Понадобилось пять сетов. Определен победитель Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Александр Зверев

9 июня состоялся финальный матч на Открытом чемпионате Франции 2024 по теннису в одиночном мужском разряде.

В поединке за титул испанский теннисист и 3-я ракетка мира Карлос Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева (АТР 4) в пяти сетах.

Ролан Гаррос 2024. Финал

Александр Зверев (Германия) [4] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6

Это была 10-я встреча теннисистов. Карлос выиграл 5 очный поединок и сравнял счет.

На пути к трофею РГ-2024 Алькарас, помимо Зверева, одолел Джеффри Вольфа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима, Стефаноса Циципаса и Янника Синнера.

Алькарас выиграл все 3 финала на уровне турниров Grand Slam, в которых брал участие. В 2022 году Карлос стал чемпионом на US Open, а в прошлом сезоне взял титул на Уимблдоне.

21-летний Карлос стал самым молодым игроком, которому удалось выиграть трофей на мейджоре на всех трех покрытиях: хард, трава и грунт.

По итогам престижных соревнований в Париже Алькарас поднимется на второе место в мировом рейтинге АТР, сместив Новака Джоковича на третью позицию.

Зверев провел второй финал на мейджорах. В 2020 году он не сумел победить на Открытом чемпионате США, проиграв Доминику Тиму.

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Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Все ж таки рано ще називати Алькараса наступником Рафи. Ні, поки що не дотягує Карлітос. На відсутність інтриги у сьогоднішньому фіналі пожалітися важко, а от якість гри обидвох фіналістів залишала бажати багато кращого. В часи Надаля все було рівно навпаки. Ані натяку на інтригу, зате найвищий рівень тенісу від Рафи глядачам був гарантований.
В будь-якому випадку, тенісний Париж залишається місцем правління іспанців. Може, хтось проти цього, але точно не ми)
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+3
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сергей богданов
Плаксивая девочка проиграла! Характер неудачника не позволит ему никогда взять шлем! Касательно Карлитоса давайте пока не будем опережать события, есть магия в игре, бывает очень хорош, но кто видел Рафу в лучшие годы понимают о чем я
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+1
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Falko
Ключовий момент - 3 і 4 гейми у 5 сеті. У 3-му Алькарас зробив брейк, і здавалося, що на такому рівні це вже все. Але Зверєв миттєво газонув і повів на прийомі 40:0. 3 брейк-пойнти! І примудрився програти. Ось тут справді вже стало все.
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0
Fdail
Що ж , за тим графіком, яким Карлос бере шоломи, наступного року він повинен стати чемпіоном Австалії) А Звєрєв... Просто , Звєрєв. Третього шансу, можливо,  не буде.  
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0
Pedro
Звізда в шоке
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-1
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