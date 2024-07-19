Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы

19 июля в Северной Ирландии состоялись два матча чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.

Определен второй полуфиналист чемпионата Европы. Досрочно из группы вышла команда Франции, которая обыграла Данию (4:2). Также близка к выполнению задачи команда Испании, сыгравшая вничью с Турцией (1:1).

Турнирное положение в группе A: Франция (6 очков), Испания (4), Турция (1), Дания (0).

После группового раунда в полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20. Команды, занявшие третьи места, разыграют 5-й пропуск на ЧМ.

Днем ранее сборная Украина разошлась миром с командой Норвегии (0:0). Второй тур подряд команда Дмитрия Михайленко не забивает и не пропускает.

В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна победа над Италией. Сине-желтых может устроить и ничья, если матч между Норвегией и Северной Ирландией также завершится миром.

Евро-2024 U-19

Группа B. 2-й тур, 19 июля

Дания U19 – Франция U19 – 2:4

Голы: Ольссон, 87, Симмельхак, 90+3 – Баоя, 19, Айки, 65, Буабре, 79, Ассумани, 85

Турция U19 – Испания U19 – 1:1

Голы: Фахри Керем Ай, 90 – Гасеровски, 55

Турнірна таблиця