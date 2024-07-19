Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы
Досрочно из группы вышла команда Франции, которая обыграла Данию
19 июля в Северной Ирландии состоялись два матча чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.
Определен второй полуфиналист чемпионата Европы. Досрочно из группы вышла команда Франции, которая обыграла Данию (4:2). Также близка к выполнению задачи команда Испании, сыгравшая вничью с Турцией (1:1).
Турнирное положение в группе A: Франция (6 очков), Испания (4), Турция (1), Дания (0).
После группового раунда в полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20. Команды, занявшие третьи места, разыграют 5-й пропуск на ЧМ.
Днем ранее сборная Украина разошлась миром с командой Норвегии (0:0). Второй тур подряд команда Дмитрия Михайленко не забивает и не пропускает.
В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна победа над Италией. Сине-желтых может устроить и ничья, если матч между Норвегией и Северной Ирландией также завершится миром.
Евро-2024 U-19
Группа B. 2-й тур, 19 июля
Дания U19 – Франция U19 – 2:4
Голы: Ольссон, 87, Симмельхак, 90+3 – Баоя, 19, Айки, 65, Буабре, 79, Ассумани, 85
Турция U19 – Испания U19 – 1:1
Голы: Фахри Керем Ай, 90 – Гасеровски, 55
Турнірна таблиця
🤸🇫🇷 #U19EURO pic.twitter.com/V7QsDlCO4E— UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 19, 2024
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