Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале

18 июля в Северной Ирландии состоялись два матча чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.

Сборная Украина разошлась миром с командой Норвегии (0:0). Второй тур подряд команда Дмитрия Михайленко не забивает и не пропускает.

Итальянская команда обыграла сборную Северной Ирландии со счетом 3:0 и досрочно вышла в полуфинал с первого места.

Турнирное положение: 1. Италия (6 очков), 2. Украина (2 очка), 3–4. Норвегия и Северная Ирландия (по 1).

После группового раунда в полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20. Команды, занявшие третьи места, разыграют 5-й пропуск на ЧМ.

Таким образом, в матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна победа над Италией. Сине-желтых может устроить и ничья, если матч между Норвегией и Северной Ирландией также завершится миром).

Евро-2024 U-19

Группа A. 2-й тур, 18 июля

Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0

Северная Ирландия U-19 – Италия U-19 – 0:3

Голы: Дзероли, 15, Камарда, 45+2, 48

Турнирная таблица