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Молодежные турниры
18 июля 2024, 23:17 | Обновлено 18 июля 2024, 23:26
603
3

Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале

Итальянская команда разгромила сборную Северной Ирландии со счетом 3:0

18 июля 2024, 23:17 | Обновлено 18 июля 2024, 23:26
603
3
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
УАФ

18 июля в Северной Ирландии состоялись два матча чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.

Сборная Украина разошлась миром с командой Норвегии (0:0). Второй тур подряд команда Дмитрия Михайленко не забивает и не пропускает.

Итальянская команда обыграла сборную Северной Ирландии со счетом 3:0 и досрочно вышла в полуфинал с первого места.

Турнирное положение: 1. Италия (6 очков), 2. Украина (2 очка), 3–4. Норвегия и Северная Ирландия (по 1).

После группового раунда в полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20. Команды, занявшие третьи места, разыграют 5-й пропуск на ЧМ.

Таким образом, в матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна победа над Италией. Сине-желтых может устроить и ничья, если матч между Норвегией и Северной Ирландией также завершится миром).

Евро-2024 U-19

Группа A. 2-й тур, 18 июля

Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0

Северная Ирландия U-19 – Италия U-19 – 0:3

Голы: Дзероли, 15, Камарда, 45+2, 48

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Русланчик Шевченко
Как обычно , на что-то нужно  чтобы пролезть  пробраться, як завжди.. 
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+1
fifa2020
Головне, що 3 місце як мінімум за нами і буде як мінімум ще матч за 5-е місце, яке дасть прохід на ЧС ю-20! П.С. Хотя не факт, якщо влетимо в 4 гола а ці в нічию катнуть)
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+1
zzg77
Обыграть Италию для нас не проблема - главное забить хоть один гол.
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0
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