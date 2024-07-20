Какая команда УПЛ наиболее интенсивно прессинговала соперников в сезоне УПЛ

Стало известно, какая команда наиболее интенсивно прессинговала соперников в прошлом сезоне УПЛ.

Львовская команда Рух в прошлом сезоне наиболее интенсивно прессинговало соперников.

Показатель PPDA львовского Руха – 7,73. Фактически это означает, что соперники львовян в среднем отдавали 7,73 передачи в среднем перед тем, как теряли мяч.

Команды с наиболее интенсивным прессингом:

1. Рух Львов – 7,73

2. Днепр-1 – 8,71

3. Шахтер Донецк – 8,94

4. Ворскла Полтава – 9,58

5. Оболонь Киев – 9,60

Данные: Wyscout