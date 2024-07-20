Украина. Премьер лига20 июля 2024, 06:03 | Обновлено 20 июля 2024, 06:29
73
0
Какая команда УПЛ наиболее интенсивно прессинговала соперников в сезоне УПЛ
Соперники Руха в среднем отдавали 7,73 передачи перед потерей мяча
20 июля 2024, 06:03 | Обновлено 20 июля 2024, 06:29
73
0
Стало известно, какая команда наиболее интенсивно прессинговала соперников в прошлом сезоне УПЛ.
Львовская команда Рух в прошлом сезоне наиболее интенсивно прессинговало соперников.
Показатель PPDA львовского Руха – 7,73. Фактически это означает, что соперники львовян в среднем отдавали 7,73 передачи в среднем перед тем, как теряли мяч.
Команды с наиболее интенсивным прессингом:
- 1. Рух Львов – 7,73
- 2. Днепр-1 – 8,71
- 3. Шахтер Донецк – 8,94
- 4. Ворскла Полтава – 9,58
- 5. Оболонь Киев – 9,60
Данные: Wyscout
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