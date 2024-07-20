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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 06:03 | Обновлено 20 июля 2024, 06:29
73
0

Какая команда УПЛ наиболее интенсивно прессинговала соперников в сезоне УПЛ

Соперники Руха в среднем отдавали 7,73 передачи перед потерей мяча

20 июля 2024, 06:03 | Обновлено 20 июля 2024, 06:29
73
0
Какая команда УПЛ наиболее интенсивно прессинговала соперников в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Рух

Стало известно, какая команда наиболее интенсивно прессинговала соперников в прошлом сезоне УПЛ.

Львовская команда Рух в прошлом сезоне наиболее интенсивно прессинговало соперников.

Показатель PPDA львовского Руха – 7,73. Фактически это означает, что соперники львовян в среднем отдавали 7,73 передачи в среднем перед тем, как теряли мяч.

Команды с наиболее интенсивным прессингом:

  • 1. Рух Львов – 7,73
  • 2. Днепр-1 – 8,71
  • 3. Шахтер Донецк – 8,94
  • 4. Ворскла Полтава – 9,58
  • 5. Оболонь Киев – 9,60

Данные: Wyscout

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Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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