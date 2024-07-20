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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 05:35 | Обновлено 20 июля 2024, 06:04
102
0

Названо, игроки какой команды чаще других теряли мяч в сезоне УПЛ

Показатель киевской Оболони за сезон 2023/24 – 3268 потерь мяча

20 июля 2024, 05:35 | Обновлено 20 июля 2024, 06:04
102
0
Названо, игроки какой команды чаще других теряли мяч в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Оболонь

Стало відомо, футболісти якої команди найчастіше втрачали м'яч у минулому сезоні УПЛ

Гравці київської команди Оболоні мають найбільше втрат м'яча в минулому сезоні УПЛ.

Показник Оболоні за сезон 2023/24 – 3268 втрат м'яча.

Команди з найбільшою кількістю втрат м'яча за сезон:

  • 1. Оболонь Киів – 3268
  • 2. Рух Львів – 3257
  • 3. Ворскла Полтава – 3238
  • 4. Минай – 3193
  • 5. Колос Ковалівка – 3138

Дані: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Минай Колос Ковалевка Рух Львов Ворскла Полтава
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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