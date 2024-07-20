Украина. Премьер лига20 июля 2024, 05:35 | Обновлено 20 июля 2024, 06:04
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Названо, игроки какой команды чаще других теряли мяч в сезоне УПЛ
Показатель киевской Оболони за сезон 2023/24 – 3268 потерь мяча
20 июля 2024, 05:35 | Обновлено 20 июля 2024, 06:04
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Стало відомо, футболісти якої команди найчастіше втрачали м'яч у минулому сезоні УПЛ
Гравці київської команди Оболоні мають найбільше втрат м'яча в минулому сезоні УПЛ.
Показник Оболоні за сезон 2023/24 – 3268 втрат м'яча.
Команди з найбільшою кількістю втрат м'яча за сезон:
- 1. Оболонь Киів – 3268
- 2. Рух Львів – 3257
- 3. Ворскла Полтава – 3238
- 4. Минай – 3193
- 5. Колос Ковалівка – 3138
Дані: Wyscout
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