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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 05:07 | Обновлено 20 июля 2024, 06:05
147
0

Какой голкипер имеет больше всех выходов из ворот в сезоне УПЛ?

Павел Исенко из Ворсклы 52 раза выходил из ворот за сезон

20 июля 2024, 05:07 | Обновлено 20 июля 2024, 06:05
147
0
Какой голкипер имеет больше всех выходов из ворот в сезоне УПЛ?
УПЛ. Павел Исенко

Стало известно, какой голкипер имел больше выходов из ворот среди голкиперов УПЛ в прошлом сезоне.

Вратарь Ворсклы Павел Исенко наибольшее количество раз выходил из ворот.

Исенко за сезон сделал 52 таких выхода в сезоне УПЛ 2023/24.

Голкиперы УПЛ с наибольшим количеством выходов из ворот в прошлом сезоне:

  • 1. Павел Исенко (Ворскла) – 52
  • 2. Евгений Волынец (Полесье) – 43
  • 3. Кирилл Фесюн (Колос) – 43
  • 4. Олег Мозиль (Металлист 1925) – 38
  • 5. Дмитрий Ризнык (Шахтер) – 38

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Олег Мозиль Колос Ковалевка Павел Исенко лучший вратарь Кирилл Фесюн Евгений Волынец Дмитрий Ризнык Полесье Житомир Шахтер Донецк
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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