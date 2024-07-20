Какой голкипер имеет больше всех выходов из ворот в сезоне УПЛ?

Стало известно, какой голкипер имел больше выходов из ворот среди голкиперов УПЛ в прошлом сезоне.

Вратарь Ворсклы Павел Исенко наибольшее количество раз выходил из ворот.

Исенко за сезон сделал 52 таких выхода в сезоне УПЛ 2023/24.

Голкиперы УПЛ с наибольшим количеством выходов из ворот в прошлом сезоне:

1. Павел Исенко (Ворскла) – 52

2. Евгений Волынец (Полесье) – 43

3. Кирилл Фесюн (Колос) – 43

4. Олег Мозиль (Металлист 1925) – 38

5. Дмитрий Ризнык (Шахтер) – 38

Данные: Wyscout