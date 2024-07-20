Украина. Премьер лига20 июля 2024, 05:07 | Обновлено 20 июля 2024, 06:05
147
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Какой голкипер имеет больше всех выходов из ворот в сезоне УПЛ?
Павел Исенко из Ворсклы 52 раза выходил из ворот за сезон
20 июля 2024, 05:07 | Обновлено 20 июля 2024, 06:05
147
0
Стало известно, какой голкипер имел больше выходов из ворот среди голкиперов УПЛ в прошлом сезоне.
Вратарь Ворсклы Павел Исенко наибольшее количество раз выходил из ворот.
Исенко за сезон сделал 52 таких выхода в сезоне УПЛ 2023/24.
Голкиперы УПЛ с наибольшим количеством выходов из ворот в прошлом сезоне:
- 1. Павел Исенко (Ворскла) – 52
- 2. Евгений Волынец (Полесье) – 43
- 3. Кирилл Фесюн (Колос) – 43
- 4. Олег Мозиль (Металлист 1925) – 38
- 5. Дмитрий Ризнык (Шахтер) – 38
Данные: Wyscout
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